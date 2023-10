Dan de baja a 114 'aviadores' de SEED

La Secretaría de Educación del estado de Durango (SEED) ha dado de baja a 114 personas, entre ellas a 23 de la región lagunera que figuraban en la nómina magisterial, percibían un sueldo pero no se presentaban a trabajar. En promedio, la plaza magisterial al año cuesta entre los 180 y 300 mil pesos, aseguró el titular de la citada dependencia, José Guillermo Adame Calderón.

El funcionario dijo que había personas que cobraban y que radicaban en Estados Unidos y otras más que ni siquiera sabían que estaban dadas de alta en la Secretaría de Educación, por lo que alguien más percibía el sueldo por ellas.

Indicó que como parte de la "Estrategia de combate a los aviadores" en la SEED, ya hay algunas investigaciones por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango. Incluidos casos de La Laguna que están relacionados con presuntos documentos apócrifos de titulación.

A AVIADORES, 'NO LOS PUSO EL SINDICATO'

En junio de este año, el secretario general de la Sección 44 del SNTE, Efrén Estrada Reyes, dijo que, si en Durango se ha detectado a trabajadores de la educación no ubicados en sus centros de trabajo, "no los puso el Sindicato, eso me queda claro, nosotros no tenemos esas costumbres".

Indicó que "de un tiempo a la fecha", la organización ha sido muy respetuosa y que, si hay "otro tipo de pecados", será a otro lado a donde tendrá que voltear la autoridad educativa y no a la sección sindical.

"Nosotros, al menos un servidor, conocemos perfectamente a todo lo que hay en las escuelas, nos conocemos todos, sabemos quiénes somos, dónde estamos, dónde trabajamos, a dónde nos cambiamos, dónde empezamos el ciclo escolar y dónde lo terminamos.

Obviamente si hay algo que buscarle pues que lo busquen con toda la libertad del mundo, nosotros estamos dispuestos a dar la cara porque tenemos la conciencia tranquila", apuntó en esa ocasión.

Como se recordará, el 31 de mayo del año en curso, inició un operativo en la Secretaría de Educación de Durango para aclarar la situación de unas 3 mil 041 personas que no habían sido ubicadas en sus centros de trabajo, en todo el estado.

Como parte de la inspección a la nómina magisterial, se suspenderían los pagos a través del cajero automático y las personas no ubicadas pasarían a modalidad de cheque, por lo que tendrían que acudir personalmente a las oficinas educativas para ser atendidos por un cuerpo de abogados.

Todos ellos tendrían que explicar dónde trabajan, qué funciones tienen, para quién laboran y porqué no les firmaron su asistencia en las escuelas.