Dan cursos para evitar extorsiones telefónicas en Gómez Palacio

La Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Gómez Palacio, a través de su Departamento de Prevención del Delito, impartió una plática de Identificación y Prevención de Extorsiones a empleados de la empresa Nuplen, a fin de evitar ser parte de las estadísticas y puedan reaccionar de manera oportuna en caso de una coacción.

Así lo dio a conocer el subdirector de la mencionada dependencia, Eduardo Canul Castellanos, quien comentó que se encuentran orientando a empleados del sector administrativo de las empresas de Gómez Palacio, para evitar o en tales casos, saber cómo actuar en un hecho de extorsión.

“La intención es llegar a las empresas de la ciudad y en días pasados iniciamos esta labor con empleados administrativos de la empresa Nuplen, ubicada en la Zona Industrial del municipio, mismos que se mostraron atentos durante la explicación y participativos durante el taller”, apuntó el funcionario. Abraham López Mata, encargado del Departamento de Prevención del Delito, anunció que están a la orden de las empresas que requieran de estas pláticas, por lo que los invita a comunicarse al 871 511 15 11 para agendar una cita.

Dentro de las recomendaciones que se realizan en las pláticas destacan:

¿Qué hacer en caso de una extorsión telefónica?

- No alarmarse, tratar de permanecer tranquilo; no manejar cantidades y no negarse a una posible negociación.

- Si no cuenta con identificador de llamadas, anotar el día y la hora de la llamada, así como el nombre de la persona que habla.

- En caso de ser ganador de un supuesto concurso, verifique su legalidad.

- Si es posible, grabe las llamadas.

- Anotar las exigencias de la persona que habla, tales como: montos exigidos, sucursales bancarias, entre otros.

- Cuando se le mencione que su familiar se encuentra en una situación de peligro, trate de comunicarse de inmediato con él, a fin de verificar los hechos y evitar ser extorsionado.

- Tenga a la mano los teléfonos de familiares y amigos que puedan auxiliarlo a verificar que su pariente se encuentra bien, hasta entonces corte la llamada.

- No proporcionar información vía telefónica a personas no identificadas y en caso de dudar de la identidad del interlocutor, cuestionar sobre temas que solo pueden ser contestadas por la persona indicada.