Dan certeza jurídica a familias sin escrituras

El Cabildo de Lerdo autorizó por unanimidad este jueves la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y el Instituto Nacional Del Suelo Sustentable (INSUS), con el objetivo de regularizar a las familias que no cuentan con las escrituras de su predio.

El alcalde, Homero Martínez Cabrera, dijo que esta iniciativa dará certeza jurídica a los habitantes del municipio de Lerdo y sus familias sobre los lotes que poseen, mediante la escrituración definitiva e inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Durango.

"Es un esfuerzo entre el municipio, el estado y la propia federación, para dar certeza jurídica a la ciudadanía", resaltó.

Comentó que se trabaja con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a través del Lic. Francisco Santillán. El programa se implementará a través del INSUS, subsidiando al cien por ciento todos los impuestos municipales.

DETECTAN COLONIAS SIN ESCRITURAS

Lo que se se sometió a consideración del Cabildo fue subsidiar al 100% todos los impuestos municipales del programa que pretende el ayuntamiento que se implemente a través del INSUS.

"Traemos varias colonias detectadas donde nadie tiene certeza jurídica en su vivienda y es el caso de la Victoria Popular, donde el 100% de la colonia no tiene una escritura, también en Las Brisas, la Pancho Villa Norte, la Pancho Villa Sur, Tiro al Blanco, Atenco, San Fernando... Tenemos este problema y en el área rural seguramente el 80% tiene nada más una carta ejidal que no representa la certeza jurídica de su patrimonio y queremos llegar a todas esas familias", dijo el alcalde.

Comentó que se realizó un levantamiento previo y en septiembre esperan entregar las primeras 300 escrituras gratuitas a las personas.

Dijo que lo que sigue después de la aprobación del Cabildo es mandar por oficio cuáles son las colonias y comentó que hay casos como El Refugio, donde el 100% de la colonia está en terrenos de un particular y el particular comenta que cede el terreno siempre y cuando a la gente no le cueste un peso la vivienda; también en Santa Anita, comentó, que están asentados en un predio particular y es algo que que se tiene que regularizar.

"Porque luego las personas vienen y nos piden un pie de casa o un techo y no la podemos ayudar, porque las reglas de operación de los programas nos indican que tienen que tener certeza jurídica de ese terreno", explicó el alcalde, quien comentó que el costo de las escrituras lo va a absorber la Sedatu, el Estado hará lo propio y lo que corresponde al municipio también estará 100% exento.