Dallas será la sede de una semana decisiva en la Liga de Naciones Concacaf en marzo de 2024

La Concacaf ha confirmado que el Área Metropolitana de Dallas, será la sede de una semana decisiva de partidos de la Liga de Naciones Concacaf 2023/24 (CNL) durante la Fecha FIFA de Marzo 2024.

Y es que mundialmente conocido AT&T Stadium en Arlington, TX, casa de los Dallas Cowboys de la NFL y estadio anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026, será la sede de las Finales del torneo (incluidas las Semifinales, el partido por el Tercer Lugar y la Final), mientras que el Repechaje se llevará a cabo en el Toyota Stadium, sede del FC Dallas, en Frisco, TX.

La tercera edición de las Finales de la Liga de Naciones Concacaf, se jugarán en el AT&T Stadium entre los ganadores de los Cuartos de Final del torneo. La CNLF consta de Semifinales el jueves 21 de marzo y un partido por el Tercer Lugar y la Final el domingo 24 de marzo. La Final coronará al tercer campeón del torneo después de que Estados Unidos ganó las dos primeras ediciones (2021 en Denver, y 2023 en Las Vegas).

El Repechaje de la CNL se llevará a cabo el sábado 23 de marzo en el Toyota Stadium. Los enfrentamientos a un solo partido, que se jugarán entre los perdedores de los Cuartos de Final, determinarán a las dos últimas selecciones nacionales invitadas de Concacaf que clasificarán para la CONMEBOL Copa América 2024.

Los Cuartos de Final de ida y vuelta de la CNL 2023/24 están programados para el 16 y 17 de noviembre (partidos de ida) y 20 y 21 de noviembre (partidos de vuelta). El ganador en el marcador global de cada uno de los enfrentamientos de los Cuartos de Final avanzará a la CNLF y se clasificará para la CONMEBOL Copa América 2024, mientras que los perdedores avanzarán al Repechaje de la CNL.

Los enfrentamientos de los Cuartos de Final de la CNL son: México vs. Honduras, Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago, Canadá vs. Jamaica, y Costa Rica vs. Panamá.

Para determinar los enfrentamientos de las Semifinales de la CNLF, las selecciones nacionales participantes serán clasificadas del 1 al 4 según los resultados de los Cuartos de Final, con la selección nacional que acumule más puntos enfrentando a la selección nacional que acumule menos puntos (1 vs. 4 y 2 vs. 3)

Los dos enfrentamientos del Repechaje de la CNL serán determinados en base a el Ranking de Selecciones Nacionales Masculinas de Concacaf publicado después de la Fecha FIFA de noviembre, con el equipo mejor clasificado enfrentando al equipo peor clasificado (1 vs. 4 y 2 vs. 3).

Calendario de las Finales de la Liga de Naciones Concacaf y Repechaje

*Los horarios de inicio y el orden los partidos se anunciarán más adelante.

Jueves 21 de marzo 2024 – AT&T Stadium, Arlington, TX

Semifinal #1

Semifinal #2

Sábado 23 de marzo 2024 – Toyota Stadium, Frisco, TX

Repechaje #1

Repechaje #2

Domingo 24 de marzo 2024 – AT&T Stadium, Arlington, TX

Partido por el Tercer Lugar: Perdedor SF1 vs Perdedor SF2

Final: Ganador SF1 vs Ganador SF2