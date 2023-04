Cynthia Urías, orgullosa de su trabajo

La actriz y conductora, Cynthia Urías, lleva varios años de carrera, tiempo en el que se ha sentido satisfecha, y más porque hace lo que le gusta.

“Me fascina cómo se ha ido dando mi carrera. Creo que he estado en los momentos indicados. En cada uno de los programas que he estado, he dado lo mejor de mí y he tratado de sacar lo mejor para mí”, dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

La oriunda de Los Mochis, Sinaloa charló con este diario a propósito del séptimo aniversario de Cuéntamelo ya!, del cual ella se siente orgullosa.

“Ya vamos para la década. Gracias a Dios estoy contenta y emocionada de un año más. Me he acostumbrado a vivir el solo por hoy, pero de repente volteas y piensas en siete años y dices ‘son un montón’. Vamos bien, tenemos ganas y ahora ya somos bastantes conductoras, lo que hapermitido que nos la pasemos mucho mejor”.

En ese sentido, Urías también le agradeció a la vida que Cuéntamelo ya!, siga, pues como es sabido algunos programas van y vienen y más en esta inmediatez con la que se vive en la actualidad, pero éste ha permanecido.

“Es un proyecto muy familiar y eso le ha ayudado bastante a continuar. Todo tipo de público lo ve, sobre todo cuando padres e hijos se sientan a comer. Lo que presentamos no incomoda a nadie y eso nos hace tener más gente que nos vea”.

Reafirmó la presentadora, que el dicho que dice, “Mujeres juntas, ni difuntas” no ha aplicado con ellas en ningún momento.

“Nos llevamos muy bien todas las conductoras. Aquí no pasa de que se acaba el programa y cada quien por su lado, nosotras nos vemos seguido en otros sitios, nos contamos situaciones de nuestras vidas”.

El dicho ‘Mujeres juntas, ni difuntas’ no aplica con las conductoras (TELEVISA)

Bastante entusiasmada, la conductora compartió algunos de los momentos más bonitos que ha vivido a lo largo de los siete años de Cuéntamelo ya!

“Obvio el primer programa, en el que había incertidumbre de si pegaría o no y luego yo estaba embarazada con 7 meses, entonces significó el nacimiento de mi hijo y del proyecto. Otro momento especial fue cuando se sumó Odalys, porque a ella ya la conocía desde que estábamos, ella en Telehit y yo en BandaMax”.

En contraste, la sinaloense confesó cuáles han sido los instantes más complicados que han tenido que atravesar.

“Bueno, los noticias de muertes de famosos siempre son las menos agradables. El primer fallecimiento de una leyenda que nos tocó fue Juan Gabriel y apenas llevábamos unos meses al aire, ahora sí que con eso nos curtimos".

“La pandemia fue muy difícil. Si alguien se contagiaba, las demás tampoco íbamos a trabajar, de ahí que se integraran más conductoras. Llegábamos con miedo a laborar en esos tiempos”.

Por último, Cynthia Urías mencionó que ha pausado la actuación, aunque en ocasiones realiza algunas participaciones especiales.

“De repente me hablan para cosas especiales. Justo estuve en una serie que viene de ‘El Compayito’. No estoy negada, si llegara algún papel que valiera la pena y me dejara un extra a mi persona, yo encantada”.