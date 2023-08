Cynthia Rodríguez revela la fecha en la que nacerá su bebé

Cada vez falta menos para que Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera conozcan a León, su bebé, y la conductora contó a sus seguidores que, si bien, no tiene un día programado para que su hijo nazca, este llegara en esta quincena, por lo que ya tiene listo todos los preparativos para recibir a su primogénito, y ya eligió el color de la primera ropa con que lo abrigue.

Fue a finales de marzo pasado cuando la conductora compartió una publicación en su cuenta de Instagram anunciado que estaba embarazada. Sin embargo, fue hasta hace poco más de una semana que nos enteramos que Cyn recurrió a la fecundación in vitro, técnica de reproducción asistida, debido a que ella y su pareja batallaron a la hora de conseguir embarazarse, según lo narró ella misma en una entrevista que concedió a Pati Chapoy y "Ventaneando".

"Veníamos de una etapa de, no recuerdo si a los 34 o 35 años, yo sabía y sabíamos que queríamos ser papás, pero también sabía que, al final, es la mujer la que tiene que parar un poco el ritmo de trabajo, no tienes que dejar de trabajar tampoco, pero entonces lo que hice fue congelar óvulos, ya teníamos el plan, pero comenzaron a pasar cosas por lo que se fue posponiendo".

Es así que, durante un rato de descanso, este lunes realizó una temática con sus fans en la que contestaba algunas de las preguntas que le hacían en redes sociales, en la que la mayoría hacían referencia a la inminente llegada de su bebé, pues -entre una de tantas interrogantes- sus seguidores ansían conocer el día en que su bebé llegará al mundo, sin embargo, Cyn no dio ninguna fecha en específico, pero sí habló de un aproximado. De hecho, la presentadora aclaró que, si se sometió a un tratamiento in vitro, no fue porque ella o Carlos tuviera un problema de infertilidad, sino porque contaba con los óvulos que había congelado años atrás, los cuales eran más jóvenes y, de decidir usarlos, la proveerían de un embarazo mucho más seguro y estable.

"Es como si me hubiera embrazado a esa edad; fue que dijimos: 'Hacemos el tratamiento con los óvulos que tenemos', y nos pegó a la primera", explicó.

Además, Rodríguez contó que León ya está en la recta final de su embarazo, por lo que la cantante se mudó a casa de su mamá y papá, pues, por la semana de gestación en la que se encuentra, su médico ya no le permite estar sola y, en este momento, su esposo está ofreciendo una serie de conciertos en España.

Si las condiciones lo permiten, León nacerá por medio de parto natural.

"No tengo fecha programada, estoy esperando que él decida; antes del 15 de agosto, ¿qué día dicen? A ver quién le atina", dijo a sus fans.

Ante esta respuesta, la cantante fue cuestionada que si ya tenía todo listo para el nacimiento de "Leoncito", como ella apoda, a lo que contestó afirmativamente, revelando que cuenta con una maleta llena para su bebé y otra para ella. Otro de los pormenores que compartió fue que, gracias a todo lo que le han escrito sus seguidores, decidió que la primera ropa con la que vestirá a su hijo será de color amarillo, pues existe la creencia de que traer buena suerte al recién nacido.

Finalmente, emocionó a sus fans con la noticia de que sí tiene pensando volver al mundo de la televisión, luego de que León nazca, pues Cynthia ya está pensando en reanudar su carrera como conductora, así como seguir cosechando éxitos en su faceta como actriz.

"Super sí, o sea.. ahorita estoy a días de ser mamá, es un poco apresurado hablar de un proyecto, pero sí me encantaría, me encantaría regresar a conducir, me encantaría regresar a actuar, ¿ustedes qué dicen, a qué regresamos?", dijo sonriente.