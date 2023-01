'Cuidado con Paquito'; gallo se vuelve viral por asustar a mensajero

Es común que muchas personas opten por tener un animal que cuide de sus hogares, siendo estos en su mayoría perros de gran tamaño o que como mínimo, posean un carácter feroz.

Sin embargo, en algunas ocasiones, son otras especies las que sorprenden por su tenacidad y lealtad a sus dueños.

Tal es el caso de un gallo que se ha vuelto viral en TikTok por defender su hogar a punta de picotazos.

Desde su cuenta @diciembretomasa, Héctor Sánchez compartió lo que hace su 'Paquito', su gallo mascota, cuando llega un extraño a la casa.

Y es que tal como se aprecia en el video que ya cuenta con más de un millón de reproducciones, cuando un mensajero llega a la propiedad dispuesto a entregar un paquete, el ave entra en acción, echándosele encima al hombre que huye al ver al gallo enfurecido.

Héctor comenta que su 'Paquito' es muy territorial, y que incluso tiene un letrero a mitad del patio que dice 'Cuidado con Paquito, el gallo'.

"Después salí y le dije a la persona que ese paquete no era para mí, que estaba equivocado el número de casa. También le dije que me disculpara si mi gallo lo había espantado y me dijo que no, que no se había espantado para nada".