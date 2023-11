Cuenta regresiva para el Torneo de Golf Sonrisa Azul

A gran ritmo marchan las inscripciones, para tomar parte en la séptima edición del Torneo de Golf Sonrisa Azul, a celebrarse el próximo viernes en el campo del Campestre Torreón.

Y es que la atractiva bolsa económica que hay en juego, hizo que los golfistas en grupo, se inscribieran en gran medida, para tomar parte y participar, así como tomar parte, en la espectacular competencia.

Habrá premios a las mejores O'yes en todos los Par 3 (hoyos 4, 7, 12, 15 y 17), así como camioneta y motocicleta, a los primeros Hole in One en el 4 y 7, respectivamente. Los registros para tomar parte, se realizan en la coordinación deportiva del club.

Los registros para tomar parte, ya comenzaron a buen ritmo y se realizan en la coordinación deportiva del club, con un costo de 2 mil 500 para los caballeros y de 2 mil para las damas.

El sistema de competencia será en el formato a Go Go a 18 hoyos, en equipos integrados por cuatro elementos, que no deberán superar entre ellos, el máximo de hándicap fijado en 54. Podrán jugar foursomes con menor hándicap del estipulado, pero no podrán aspirar a los trofeos. Solamente se permitirá a un elemento por grupo, con 7 o menos de hándicap.

Una noche antes, el jueves 9 de noviembre, se tendrá el Torneo de Putt, donde habrá grandes premios y sorpresas para todos los participantes inscritos en la competencia con fines benéficos para la misma Fundación Sonrisa Azul.

En los hoyos 6, 9 y 16, se realizarán diversas actividades para concientizar a los participantes en el tema del autismo. En los drivers de salida, uno de los jugadores de cada equipo, lo realizarán arriba de tablas de equilibrio, guantes de carnaza y con un chaleco de peso, así como con audífonos con un volumen elevado.

Campeones

El año pasado, los ganadores fueron los representantes del Campestre Gómez Palacio, Germán "El Tío" Villaseñor, Don Alfredo Rivera, el Doctor Gerardo Larrañaga y Jesús Corona Medina, al sumar un total de 60 golpes (11 debajo del par de campo).