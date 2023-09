Cuenta regresiva para Anual de Gómez Palacio

La próxima semana se pone en marcha, el LXXXIX Torneo Anual de Golf y Tenis del Club Campestre Gómez Palacio, por lo que ya se tiene todo listo en el club, para recibir a decenas de deportistas en ambas disciplinas.

Ambas competencias tradicionales en la Comarca Lagunera, se realizan en el marco de las Fiestas Patrias. A la par de lo deportivo, se realizarán actividades sociales. En cuanto al golf, el jueves 14 de septiembre se tendrá el clásico rompehielos, seguido de un singular Torneo de Approach para todos los participantes.

El viernes 15, luego del acto cívico correspondiente al Grito de Independencia con autoridades del club presentes, se contará con una noche retro. El Torneo de Putt se verificará el sábado 16, mientras que la ceremonia de premiación, el domingo 17 por la tarde.Para la primera ronda, programada para el viernes 15, participarán los golfistas en la categoría Primera, donde los jugadores con hándicap de 0.4 a 6.9, saldrán de las marcas azules, con sus respectivas ventajas al 80 por ciento, en la modalidad Stroke Play (golpes). Se coronarán a los campeones Neto y Gross.

El resto de las categorías jugarán en el sistema Stable Ford (puntos), la A (7 a 11.5 de hándicap), B (11.6-16.2), C (16.3-20.8) y D (20.9-31.9), quienes saldrán de marcas blancas, mientras que los Senior's de doradas y las Damas desde marcas rojas.Habrá atractivos premios para quienes logren embocar un Hole in One, como en el hoyo 3, donde estará en juego un automóvil último modelo, mientras que en el hoyo 16, habrá un carrito de golf, que en caso de que no caiga, se rifará entre los participantes. También habrá premios en efectivo para los cinco mejores O'yes, en los hoyos 3, 10, 12 y 16, premios que serán divididos en dos grupos de categorías, para buscar paridad de fuerzas, además de rifar atractivos obsequios de golf, durante la ceremonia de premiación.

Deporte blanco

En cuanto al torneo de tenis, se jugará del 11 al 17 de septiembre, en el único club de La Laguna que cuenta con canchas de arcilla, las cuales serán utilizadas por todas las categorías, desde infantiles, hasta Primera Fuerza y Libre, la cual regresa luego de algunos años de ausencia.

Precisamente en la categoría Libre, está contemplada la participación de excelentes jugadores, como el lagunero Amaury Piña, que defiende en la actualidad los colores de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), junto a otros jugadores regios, así como Jorge Batarse, del Club Altozano y los hermanos Amador Fraire, Roberto André y Diego, dignos representantes del Campestre Gómez Palacio, que buscarán defender su casa, así como lo hicieron durante décadas su abuelo, padre y tíos.