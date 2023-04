Cuenta Karla Díaz lo incómodo que fue invitar a Erika Buenfil en Pinky Promise

Jugando “verdad o shot” junto a Karime de Acapulco Shore, Karla Díaz contó que Erika Buenfil ha sido el famoso más incómodo que ha tenido como invitado en su programa Pinky Promise.

La también cantante, reveló que cuando la actriz asistió a grabar, la situación se tornó incómoda porque Buenfil estaba en su mood de “tiktoker” y que se quería ir.

“La admiro y la respeto muchísimo, se lo dije ese día que llegó, yo grababa todavía en el departamento, no teníamos un set. En la segunda temporada llegaron Poncho De Nigris y Erika Buenfil, que más allá del Tik Tok, que viene a ser un extra en su trayectoria, la sentí como rápida, no estaba muy agusto y que ya se quería ir”.

Tambien, detalló que Erika Buenfil no quiso tomar el descanso y que le hizo saber su deseo de que era mejor que terminaran.

“Había como un momento de ir al baño, y dijo ‘ a mi me gustaría que esto ya acabara rápido’ sabes, como que nunca esperas una respuesta de esas. No tengo nada en contra de ella, pero en ese momento, como una persona que admiras tanto, yo la recibí con fanfarrias, quería hacer Tik Tok con ellos (...) fue un momento como triste, cuando terminamos me sentí triste y lloré”.

Cabe señalar que, Erika Buenfil fue una de las primeras celebridades mexicanas en viralizarse en Tik Tok, plataforma que le permitió cobrar mayor popularidad con el público más joven.