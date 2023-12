Cuatro documentales para celebrar a Louis Tomlinson

Si algo saben los fans de One Direction y de sus exintegrantes es que el 24 de diciembre no solo es Nochebuena, también es el cumpleaños de Louis Tomlinson.

El cantante, quien es el de mayor edad salido de la boy band formada en Londres, celebrará su cumpleaños número 32 este domingo, edad a la que llega en un buen momento profesional, luego de que este año se embarcó en su exitosa gira Faith in the future y lanzó su propio documental.

Con ese pretexto, y pensando especialmente en las y los "directioners", te recomendamos cuatro producciones para festejar junto con Tomlinson su cumpleaños.

This is us

Dónde verlo: Netflix

De qué trata: Dirigido por el nominado al Oscar Morgan Spurlock, sigue a los cinco integrantes de One Direction -Zyan Malik, Niall Horan, Harry Styles, Liam Payne y Louis Tomlinson- desde su infancia, la creación de la banda en el programa de concursos "The X-Factor" y cómo esto los llevó a alcanzar la fama mundial.

One Direction: where we are (La película del concierto)

Dónde verla: Apple tv+, en renta

De qué trata: El concierto que la banda dio en Milán, Italia, así como imágenes tras bambalinas.

I love One Direction

Dónde verlo: YouTube, en venta

De qué trata: A través de entrevistas con los integrantes de la banda e imágenes capturadas por los propios fans, este documental busca responder a la pregunta del porqué del éxito del quinteto londinense.

Louis Tomlinson: all of those voices

Dónde verlo: Claro Video, Paramount+ y Prime Video

De qué trata: No podía quedar fuera el largometraje enfocado específicamente en la vida de Tomlinson, que explora tanto los momentos más altos como los más difíciles que ha experimentado en su vida personal, pero también profesional; vemos así sus inseguridades y dudas alrededor de su futuro musical como solista, una vez que se dio por finalizada la etapa de One Direction, entre otros temas.