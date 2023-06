¿Cuánto costarían los boletos para ver a Taylor Swift en México?

Después de que Taylor Swift anunciara fechas para México, como parte de sus The Eras Tour, en redes sociales se comenzó a difundir los posibles precios de sus conciertos.

Fue mediante su cuenta oficial de Instagram que Taylor Swift dio a conocer que estaría pisando tierras aztecas, esto luego de anunciar tres fechas en México, las cuales se van a llevar a cabo en el Foro Sol en la Ciudad de México.

Ahora, mediante la cuenta de Twitter @ailoviutl, se dieron a conocer los posibles precios para sus conciertos en México.

¿Cuánto costarían los boletos sin cargos?

Platino A $7,580, Platino B $6,980, Platino C $5,880, Platino D $4,000, Verde A $4,200, Naranja A $3,680, Verde B $2,580, Naranja B $1,680, Verde C $980, Naranja C $780, General B $1,180, DISCAP $1,180

Cabe destacar que por el momento estos precios aún no son oficiales.