¿Cuándo y dónde ver la jornada 15 del Clausura 2023?

El Clausura 2023 está cada vez más cerca de llegar a su final; por lo menos en lo que respecta a la temporada regular y este fin de semana se llevará a cabo la jornada 15 con el duelo entre Cruz Azul y América como platillo principal.

Esta jornada tendrá una particularidad, y es que comenzará antes de lo normal. No, no será una doble jornada ni mucho menos, pero el primer partido será en jueves en lugar del viernes.

Tres de los cuatro equipos grandes serán transmitidos por televisión abierta, mientras el partido del club restante irá por transmisión restringida.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA JORNADA 15 DE LA LIGA MX?

JUEVES 13 DE ABRIL

- Atlético de San Luis vs Juárez FC (21:05 horas - ESPN)

VIERNES 14 DE ABRIL

- Necaxa vs Puebla (19:05 horas - Afizzionados) - Mazatlán vs Tijuana (21:05 horas - TV Azteca)

SÁBADO 15 DE ABRIL

- Atlas vs Pachuca (17:00 horas - Afizzionados) - León vs Chivas (19:05 horas - FOX Sports y Claro Sports) - Cruz Azul vs América (21:10 horas - Canal 5 y TUDN)

DOMINGO 16 DE ABRIL

- Pumas vs Toluca (12:00 horas - Las Estrellas y TUDN) - Querétaro vs Tigres (17:00 horas - FOX Sports) - Monterrey vs Santos Laguna (19:05 horas - FOX Sports)