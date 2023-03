¿Cuándo y dónde ver a los equipos mexicanos en la Concachampions?

Este miércoles comienza la búsqueda de los equipos mexicanos por la gloria internacional con el arranque de una nueva edición de la Liga de Campeones de CONCACAF. Los representantes de la Liga MX son: Tigres, León, Atlas y Pachuca. Dichos equipos lucharán por regresar la corona a México, tras el fracaso de Pumas ante Seattle Sounders el año pasado. Sin embargo, únicamente Pachuca logró ganar este torneo en más de una ocasión. Tigres lo hizo una vez y en el caso de León y Atlas, sería su primer trofeo internacional.

A continuación, te presentamos los días, horarios y canales de transmisión para ver los partidos.

- TIGRES VS ORLANDO CITYDÍA: martes 7 de febrero 2023 / Estadio UniversitarioHORA: 21:00 horasTRANSMISIÓN: FOX Sports - TAURO VS LEÓNDÍA: miércoles 8 de febrero 2023 / Estadio Rommel Fernández Gutiérrez (Panamá)HORA: 17:00 horasTRANSMISIÓN: FOX Sports 2 - OLIMPIA VS ATLASDÍA: miércoles 8 de febrero 2023 / Estadio Olímpico Metropolitano (Honduras)HORA: 19:00 horasTRANSMISIÓN: FOX Sports y Fox Sports 2 - MOTAGUA VS PACHUCADÍA: jueves 9 de febrero 2023 / Estadio Olímpico Metropolitano (Honduras)HORA: 19:00 horas TRANSMISIÓN: FOX Sports

¿CÓMO LE HA IDO HISTÓRICAMENTE A CADA EQUIPO EN CONCACAF? - Pachuca: los Tuzos son uno de los equipos mexicanos que más veces ganó este torneo. Presume cinco trofeos obtenidos en las ediciones 2002, 2007, 2008, 2009-10 y 2016-17.- Tigres: los felinos no cuentan con la misma fortuna. Históricamente, han quedado a deber en el plano internacional y en particular con este torneo, del cual lograron tres subcampeonatos y su primera estrella la consiguieron hace tres años, en la atípica edición donde la fase final terminó por jugarse a partido único en Estados Unidos. - León: el único título internacional lo consiguieron en 2021 con la Leagues Cup; sin embargo, fue un torneo amistoso y no es considerado como campeonato oficial. - Atlas: los rojinegros regresaron a disputaron un torneo internacional después de ocho años, sin embargo, jamás han levantado un trofeo oficial fuera del país.