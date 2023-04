¿Cuándo se reanuda la UEFA Champions League?

El torneo más prestigioso a nivel de clubes en el mundo está por entrar en su recta final.

Ya únicamente ocho equipos se mantienen con vida en la UEFA Champions League.

Bayern de Múnich, Benfica, Chelsea, Inter de Milán, Manchester City, Milán, Napoli y Real Madrid pelearán por levantar la Orejona.

Después de unos intensos octavos de final, los cuartos prometen estar lleno de emociones y, sobre todo, goles.

La ida de los cuartos de final comenzará la próxima semana con dos encuentros por día.

Martes 11 de abril. Manchester City vs Bayern de Munich. Hora: 13:00 Estadio: Etihad. Benfica vs Inter de Milán. Hora: 13:00. Estadio: Da Luz Milán vs Napoli Hora: 13:00 Estadio: San Siro.

Miércoles 12 de abril. Milán vs Napoli. Hora: 13:00 Estadio: San Siro. Real Madrid vs Chelsea. Hora 13:00 horas. Estadio Santiago Bernabéu.