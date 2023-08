Cuando los laguneros se juntan algo bueno ocurre

Tienen el talento para crear letras y música, dando como resultado canciones que forman parte del "soundtrack" de la vida de muchas personas. Además, son laguneros.

Bruno Danzza y Miguel Luna visitaron El Siglo de Torreón, en compañía del también autor Carlos Macías, y es que los tres ofrecerán un concierto denominado "Los Cantautores" el próximo 9 de septiembre a las 8:00 de la noche en el Teatro Isauro Martínez.

Además de "echarse un palomazo" de la rola No soy el aire (Luna), el trío de artistas se mostró emocionado de ofrecer dicho recital, "entre amigos y entre paisanos".

"Somos paisanos, Bruno y yo y un paisano adoptado chiapaneco célebre que es Carlos. Él siempre nos trata bien en su tierra, y ahora nosotros lo tratamos de la misma manera. "Es un concierto en conjunto llamado Los Cantautores y obviamente vamos a cantar las canciones de todos nosotros", comentó Miguel.

En ese sentido, Bruno compartió que el espectáculo incluirá melodías que ellos han compuesto y que se han hecho famosas, desde su creación a la fecha.

"Se van a sentir en su casa. Las canciones que presentaremos han estado en la vida de muchas personas. Las hemos compuesto para otros artistas y ahora las vamos a llevar en la voz de los propios autores".

Macías externó que siempre ha estado ligado a la Comarca Lagunera, ya sea por cuestiones laborales o profesionales.

"Desde hace 20 años vengo a Torreón. Pablo Montero fue el primer artista que me grabó, luego conocí a Miguel y a Bruno, y a Carmelita Salinas, que en paz descanse. Lo que más me vueve a venir a Torreón es venir a echarme unas gorditas de chicharrón prensado".

Miguel dio a conocer que hay un lazo que los une y que es el causante de que trabajen juntos y además, se lleven de maravilla.

"El hilo conductor de nosotros es que hacemos canciones, las hacemos para el pueblo y éste las ha adoptado, eso ha sido una bendición para nosotros".

Como hace unas semanas se informó en esta sección, Miguel y Bruno forman parte de una exposición que se ubica en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México llamada "El Rostro del Autor". Luna agradeció tal distinción.

"Los premios son reconocimientos que vienen de una gente selecta, pero a final de cuentas, el reconocimiento te lo da el pueblo cuando hace suyas las canciones".

Por otro lado, Luna opinó que no están peleados con ningún género musical, incluyendo, los corridos tumbados. "No me pongo a discutir con los géneros ni con las modas. Me gusta investigar y experimentar musicalmente, así que si puedo, le entro".

Bruno contó que recién llegó de Colombia, en donde compuso temas con colegas de ese país. "Me fue bien. Me tocó componer con algunos de nuestros equivalentes de allá. De las canciones que hicimos ahí, ya hay una que se quedó y el ron está bueno", mencionó.

Carlos Macías comentó que ve a Torreón con bastante futuro, no solo en la música, sino también en la actuación y en otras actividades.

"Esta región tiene todo. Esta ciudad es muy admirable. Produce mucho al país y eso es de reconocerse, yo siempre feliz de estar aquí".

Más de los autores

Estuvieron de visita en esta casa editora

*Bruno Danzza cuenta con éxitos como Mírame (Edith Márquez) o Lo que tenías conmigo (María José). Le gusta apoyar a los nuevos talentos. Recién estuvo en Colombia trabajando.

*Muchas de las canciones de Miguel Luna han sido intepretadas por Ana Cirré, Bronco, Luis Miguel o Arjona. Cuenta con varias distinciones y siempre está en la búsqueda de nuevas experiencias musicales.

*Carlos Macías Núñez, nació en Chiapa de Corzo, Chiapas; es un cantautor, músico, compositor y productor musical mexicano que ha recibido grandes reconocimientos como nominaciones a los Grammy. También ha sido el compositor de artistas como Myriam, Pablo Montero, Cristian Castro, Yahir, Víctor García y la Banda El Recodo.

