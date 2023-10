¿Cuáles son los próximos proyectos de Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro?

Cada años, cuando se realiza la ceremonia de premiación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, los nombres de los mexicanos Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro suenan por todas partes, sin embargo, el resto del tiempo su creatividad e intelecto habla por ellos de manera muy silenciosa.

Por ejemplo, a pesar de que en septiembre pasado participó en un encuentro con los alumnos más destacados de México, poco se sabe si Alfonso Cuarón es el nuevo elemento de Marvel Studios, ya que el director apunta a ser el encargado de realizar Secret Wars, una cinta inspirada en un cómic de 1984.

Lo anterior, fue difundido por Daniel Ritchman, una persona que tiene supuestos contactos cercanos con la empresa y difunde información exclusiva; anteriormente dio a conocer que Tobey Maguire y Andrew Garfield estarían junto a Tom Holland en “Spider.Man: Sin camino a casa”.

Sin embargo, Cuarón no ha negado ni confirmado la información que lo vincula en un nuevo proyecto de Marvel que está pensado en estrenarse hasta mayo del 2027.

De trabajar con Marvel, Cuarón volvería a realizar un trabajo de ficción y fantasía, ya que en el año 2004 estuvo a cargo de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, así como en el 2006 realizó Children of men.

El proyecto del Universo Cinematográfico de Marvel con el que se le relaciona a Alfonso Cuarón, abordaría la historia del supuesto final del Universo de Marvel, el cual fue planeado por uno de los Eternos.

Además de que la trama cuenta con la participación de Los Cuatro Fantásticos, Los Vengadores e incluso los X-Men.

Luego de realizar su proyecto más personal, Bardo, Alejandro González Iñárritu ha dejado al aire si esa películas es la última que hace o no, pues en su reciente participación en la ceremonia de los Premios Ariel, dijo que “aunque está viejito” todavía puede tomar las riendas de una nueva producción.

“Hay un momento en el que hay que ponerse un poquito a descansar, bueno a vivir un poco más. La verdad es que soy muy flojo, soy muy poco productivo. Saco una película cada cinco años, tres años, cuatro, no filmaba desde Carne y Arena. Me tomo un gran tiempo de vivir, me importa más la vida que el cine”, dijo en su encuentro con la prensa durante dicho evento de premiación celebrado el pasado 9 de septiembre en la ciudad de Guadalajara.

Sin perder el tiempo, Guillermo del Toro estaría preparando nuevos proyectos luego de que este 2023 ganó el premio Oscar a Mejor Película Animada por Pinocho.

El cineasta tapatío, se encuentra desarrollando una nueva película animada en stop-motion que llevará por nombre El gigante enterrado, la cual está basada en la novela de Kazuo Ishiguro. La historia sigue a una pareja en una Inglaterra ficticia Post-Artúrica en donde nadie retiene recuerdos.

Para tal proyecto, Del Toro participará como director, productor y coescritor.

Además, Guillermo del Toro dará vida a la novela clásica de Frankenstein, en la cual promete dar un giro distinto. Tal trabajo estará disponible en Netflix, pero aún no hay fecha de estreno, y aunque la cinta se encuentra en etapa de producción, ha llamado la atención que el actor Andrew Garfield, Oscar Isaac y Mia Goth formarían parte del elenco.