¿Cuáles son las películas más taquilleras del 2023?

Quedan muy pocos días para que termine el 2023 y aunque todavía faltan algunos estrenos por llegar a las salas de cine como es el caso de Aquaman 2, El color púrpura y esperar los números de la recién estrenada Wonka con Timothée Chalamet, todo indica que no habrá muchos cambios en los números y podemos revelar las películas más taquilleras a nivel mundial del año.

Fue un año complicado para industria del entretenimiento debido a las huelgas de escritores y actores, lo que impidió que varios estrenos llegaran a la gran pantalla, mientras que algunos rodajes se detuvieron. Sin embargo, varias cintas lograron despuntar en la taquilla y salvar el año en el cine.

De acuerdo a información del sitio especializado en cine, Box Office Mojo, el cual se encarga de recopilar datos de ingresos en taquilla, estas son las 20 películas que más dinero recaudaron en su paso por los cines en el 2023.

1. Barbie- $1,441,808,326 dólares.

2. The Super Mario Bros. Movie- $1,361,943,444 dólares

3. Oppenheimer- $951,227,645 dólares

4. Guardians of the Galaxy Vol. 3- $845,555,777 dólares

5. Fast X- $704,709,660 dólares

6. Spider-Man: Across the Spider-Verse- $690,516,673 dólares

7. The Little Mermeid- $569,626,289 dólares

8. Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One- $567,535,383 dólares

9. Elemental- $495,983,845 dólares

10. Ant-Man and the Wasp: Quantumania- $476,071,180 dólares

11. John Wick: Chapter 4- $440,146,694 dólares

12. Transformers: Rise of the Beasts- $438,966,392 dólares

13. Meg 2: The Trench- $395,000,317 dólares

14. Indiana Jones and the Dial of Destiny- $383,963,057- dólares

15. Five Nights at Freddy's- $288,615,495 dólares

16. Creed III- $275,248,615 dólares

17. The Flash- $270,633,313 dólares

18. The Nun II- $268,067,073 dólares

19. The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes- $259,108,498

20. Taylor Swift: The Eras Tour- $249,591,137

Cabe señalar que el listado no incluye películas de la industria China, sin embargo, esta es una de las más importantes en el mundo. Tomando en cuenta dos películas de este país, el top 10 quedaría así:

1. Barbie

2. The Super Mario Bros. Movie

3. Oppenheimer

4. Guardians of the Galaxy Vol. 3

5. Fast X

6. Spider- Man: Across the Spider Verse

7. Full River Red

8 .The Wandering Earth 2

9. The Little Mermaid

10. Mission: Impossible- Dead Reckoning Part One