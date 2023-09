¿Cuáles son las boy bands que escuchaban en los 90? Antes de BTS, ellos hicieron historia

Las boy bands son una tendencia musical que ha estado presente a lo largo de la historia en la industria, aunque son referidos con frecuencia como una banda de rock, The Beatles, son considerados por algunos expertos como una de las primeras boy bands en la historia.

Una característica principal de estas agrupaciones, que en español es "banda de chicos", es justo una agrupación conformada solamente por cantantes masculinos jóvenes, suelen estar en la adolescencia o sus veinte al momento de la formación.

Los géneros son variados, pero a menudo están dirigidos al pop, r&b, hio-hop y, dance; aunque también han surgido nuevos géneros como el K-pop; así también se han explorado los géneros latinos como el reguetón.

En los últimos diez años se puede hablar de boy bands exitosas como CNCO, BTS, One Direction, Big Time Rush, The Wanted, CD9, Jonas Brothers; así como otras agrupaciones de Kpop como TXT, Seventeen, NCT, Stray Kids y Exo, por mencionar algunas.

Sin embargo, estos grupos han estado presentes a lo largo de la historia, aunque cabe señalar que en los años 90 se desató un auge hacia estas agrupaciones alrededor del mundo, pues surgieron múltiples boybands que marcaron la adolescencia de muchas personas, principalmente del público femenino.

Aunque claro está, antes habían ocurrido fenómenos como Menudo en los años 70 y New Kids on the Block en los años 80.

Estas son las boy bands que marcaron la década los 90 y principios de los años 2000:

Backstreet Boys

Es un grupo estadounidense conformado por A.J. McLean, Howie Dorough, Brian Littler, Nick Carter y Kevin Richardson. Debutaron en 1993 y hasta la fecha siguen lanzando música y de gira por el mundo. Entre sus mayores éxitos están: I Want It That Way, Larger Than Life y Shape of My Heart.

98 Degrees

Es un grupo estadounidense enfocado principalmente al r&b, se formó en 1996 y está integrada por Nick Lachey, Drew Lachey, Justin Jeffre y Jeff Timmons. Se separaron en 2005, aunque regresaron en 2012. Entre sus éxitos están los temas I Do (Cherish You) y Because of You.

Five

Es una boyband británica formada en 1997 por el mismo equipo detrás de las Spice Girls, gozaron de gran éxito en todo el mundo. Se separaron en el año 2001, hicieron un regreso en 2006, aunque solo estuvieron juntos por siete meses. En 2012 regresaron. Los integrantes son: Scott Robinson, Richie Neville , Sean Conlon, Abz Love y J Brown. Entre los éxitos de Five están los temas: When the light go out y Everybody get up.

NSYNC

Es una boyband de pop estadounidense que vivió su auge a finales de los años 90, conformada por Justin Timberlake, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone, Lance Bass y JC Chasez. Se formaron en 1995 y se separaron en 2002. Este 2023 hicieorn una aparición todos juntos en los MTV Video Music Awards, lo que despertó rumores de un regreso. Sus éxitos más grandes son Bye Bye Bye y It's Gonna Be Me.

Westlife

Es un grupo irlándes formado en Dublín en 1998, integrado por Nick Byrne, Kian Egan, Mark Feehily, Shane Filan y Brian McFadden, aunque dejó el grupo en 2004. La agrupación se separó hasta 2012, aunque regresaron en 2018.

Hanson

Antes de los Jonas Brothers, existieron los hermanos Hanson, quienes conquistaron a todo el mundo cons u canción MMMBop en el año 1997, desde entonces no han dejado de hacer música, aunque su popularidad no se compara a la que lograron a finales de los años 90 y principios de los 2000.

Latinoamérica no se queda atrás, pues también había varios grupos que conquistaron al público con sus corografías y canciones contagiosas.

Uff

El grupo de origen venezolano debutó en 1997, conquistaron a toda Latinoamérica, siendo México un de sus principales mercados en donde tenían millones de fans hasta su separación en 2004. Estaba conformado por Alexander Da Silva, Fabio Melannitto, Rawy Mattar, Jean Docournau, José Luis Graterol y Marcos Causa. Sus éxitos incluyen los temas: Con él y Me enamoro de ti.

MDO

Esta es una boy band con un particular estilo pop/rock, se formaron en 1997, esto derivado de Menudo, tras la venta de los derechos de autor del nombre. El grupo en un inicio estaba formado por Abel Talmántez, Pablo Portillo, Alexis Grullón, Anthony Galindo, Didier Hernándes y Daniel René Weider. Entre sus éxitos están los temas Te quise olvidar y No Puedo Olvidarme De Tí.

Magneto

México no se quedó atrás y lanzó la boyband Magneto en el año de 1983, aunque fue en la década de los 90 cuando lanzaron sus mayores éxitos como Vuela, vuela y Malherido, por mencionar algunos. Los integrantes son: Elías Cervantes, Mauri Stern, Alex, Alan, Charlie y Tono Beltranena. Siguen activos de gira.

Mercurio

El grupo mexicano Mercurio se formó en 1994, sus éxitos incluyen clásicos del pop mexicano como Enamoradísimo y Explota Corazón. Por el grupo han pasado varios integrantes como Rodrigo Sieres, Elías Chiprut, Héctor Ugarte, Daniel "Dany" Merlo, Alex Sirvent, Andrés González, Poncho Barbosa, Mike Blagio, Adrián Cué y Toño Mora. Siguen de gira.