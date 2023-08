¿Cuál espacio ofreció Elías Ayub para pelea entre Mark Zuckerberg y Elon Musk?

Arturo Elías Ayub no quiere que la pelea entre Mark Zuckerberg y Elon Musk se suspenda. El mexicano ofreció a los magnates una sede para que se lleve a cabo el combate al que el CEO de Meta incluso había decidido darle vuelta a la página.

La oferta salió luego de que Musk hizo una recapitulación de los hechos por los que según él no se ha concretado la batalla, aunque Mark Zuckerberg compartió el fin de semana "otros datos".

De acuerdo con la publicación del dueño de Tesla, Mark Zuckerberg rechazó la oferta de Italia de pelear en el Coliseo, pero también de pelear en su casa y cuestionó: "¿Hay algún lugar donde peleará?".

Sin embargo, dos días atrás el propio CEO de Instagram y Facebook había subido un "hilo" a su plataforma Threads donde aseguraba que era hora de seguir adelante.

"Yo creo que todos estamos de acuerdo que Elon no es serio y es hora de seguir adelante. Ofrecí una fecha real. Dana White se ofreció a hacer una competencia legítima por la caridad, Elon no confirma la fecha y después dice que necesita una cirugía, y ahora pregunta su puede practicar en mi patio. Si alguna vez Elon se pone serio sobre la fecha real del evento oficial, él sabe dónde encontrarme. De otro modo es hora de seguir adelante. Me enfocaré en competir con gente que se tome el deporte en serio", respondió en su cuenta de Threads.

Arturo Elías Ayub, quien es director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil y director general de la Fundación Telcel, les escribió en la plataforma X, antes Twitter, para hacerles una propuesta formal para que la pelea se realice en el Auditorio Nacional.

El empresario ofreció que se lleve a cabo el encuentro el 1 de septiembre, pero no se trata de una fecha al azar. Ese día se reunirán 10 mil universitarios en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, quienes son becarios de la Fundación Telmex.

"Configuraremos todo exactamente como ambos lo desean. Obviamente todo Internet, Tv, y todo tipo de derechos son todos suyos. Esta es una PROPUESTA SERIA", escribió el empresario mexicano.

Hasta la tarde de este martes su propuesta ya suma más de mil 600 "Me Gusta" y varias respuestas.