¿Cuál es la denominada realeza del pop?

La industria de la música pop tiene su propia realeza, esto debido a qué publicaciones como Rolling Stone, Billboard o los Grammy, así como los fans, se han encargado de nombrar a las estrellas con títulos de rey, reina, principe y princesa.

Los años 80 fueron definitivos para la música pop sea como se conoce hoy en día, y esto fue gracias a Madonna y Michael Jackson, quienes han sido nombrados como "reina del pop" y "rey del pop".

Ambos recibieron estos títulos gracias a su gran éxito, impacto e innovación. Y es que no hay artista pop que no deje de nombrar a ambos como su principal referente musical.

Jackson es uno de los artistas con más discos vendidos en la historia, mientras que Madonna se ha caracterizado no solamente por cosechar éxitos, sino por haberse mantenido por más de tres décadas vigente en la industria musical, hoy en día a sus 65 años de edad está a punto de iniciar su gira mundial The Celebration Tour.

En tanto, en a finales de los años 90 surgió la nueva generación de la realeza del pop, pues con la llegada de Britney Spears, Christina Aguilera, Jessica Simpson y Mandy Moore, comenzó a acuñarse el término de "princesas del pop"; sin embargo, es Britney Spears, quien gracias a su impacto y éxito se quedó con el título de la definitiva "princesa del pop", dejando claro que tanto Jackson como Madonna eran sus referentes musicales.

De hecho, ambos cantaron con Britney y le dieron la bienvenida a la industria musical. Britney compartió el escenario con Jackson en el tema The Way You Make Me Feel en un especial de televisión, mientras que con Madonna lo hizo en el video de Me Againts The Music y los MTV Video Music Awards del 2003, cuando ocurrió el polémico beso entre Britney, Madonna y Christina.

Cabe señalar que con el paso del tiempo otras estrellas han sido nombradas como "princesa del pop" debido al éxito que tienen, aunque esto ha sido rechazado por los fans de Britney, ya que aseguran que ella es la única que merece el título.

Cantantes como Ariana Grande, Selena Gomez, Miley Cyrus y Taylor Swift han sido nombradas de esta manera en algún punto de su carrera.

En lo que respecta al título de príncipe, a principios de los años 2000 cuando Justin Timberlake inició su carrera como solista fue nombrado como "príncipe del pop", gracias a su influencia de baile y canto de Jackson; sin embargo, con el paso del tiempo su nombre ha dejado de tener relevancia en la industria, y varios le han dado este título a Justin Bieber.

PRINCESA DEL POP LATINO

Cabe señalar que Latinoamérica tiene su propia realeza del pop, estrellas como Gloria Trevi, Paulina Rubio, Shakira, Gloria Estefan y Thalía han sido nombradas como las "Madonna latinas" o "reinas del pop latino"

En tanto, el título de "princesa del pop latino" ha sido muy pelado entre las mexicanas Belinda y Danna Paola.

Otros países como Corea del Sur y Australía, por mencionar algunos tienes su propia realeza pop, Boa ha sido denominada como la "reina del Kpop", mientras que Kylie Minogue es considerada la "reina del pop australiano".