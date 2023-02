¿Cuál es el próximo trabajo de Belinda en televisión?

Belinda aseguró a fines de año pasado que no tiene previsto regresar al mundo de las telenovelas. Sin embargo, aclaraba que se encontraba trabajando en un nuevo proyecto del que no se animó a dar muchos detalles. Solo garantizó que pronto regresaría a los foros de grabación y que tenía varios planes en mente para iniciar el 2023 a lo grande.

En aquella oportunidad, Belinda expresó: "No tengo ningún plan de hacer novelas, la verdad me encanta, pero en este momento estoy muy concentrada; tengo una serie el próximo año, a principios de años, que todavía no puedo decir cuál es, pero va a estar padrísima". Asimismo, les informó a sus seguidores que tenía varias sorpresas.

En ese sentido, Belinda mencionaba tener "varios planes para el próximo año de música y también de actuación", lugar del que se había alejado bastante hasta su participación en "Bienvenidos a Edén". La serie de Netflix la trajo tantas alegrías que al parecer es en este rubro en el que la volveremos a ver.

¿Cuál es el próximo trabajo en el que veremos a Belinda?

La actriz y cantante aun se encuentra de vacaciones. Belinda aprovechó su agenda libre de estos días para descansar en Los Ángeles donde se dejó ver junto a su amiga la maquillista Bere de la Rosa. Fue ahí donde la encontraron los reporteros a quienes les aseguró que se está muy "feliz, muy relajada y disfrutando el poquito tiempo libre que tengo porque estoy haciendo muchas cosas".

Pero, además, los periodistas aprovecharon la oportunidad para preguntarle a Belinda por el proyecto televisivo del que no quiso dar muchos detalles el año pasado. La actriz aclaró que es justamente por este motivo que sus vacaciones no serán muy largas, pues "tengo mucho trabajo, nada más venimos unos días".

De esta manera, Belinda reveló que en estos momentos ya se encuentra avanzado el programa donde la veremos este año. "Estoy haciendo una serie padrísima para Prime Video y música, pasando tiempo con mi familia, con mi gatito, y disfrutando estos segundos que tengo de días libres", informó.