Cruz Roja se deslinda de fallas

En Durango se cuenta con suficientes ambulancias para atender los reportes de emergencia que se reciben, aseguró el delegado estatal de la Cruz Roja, Guillermo Pérez Gavilán, quien afirmó que los casos en los que se ha criticado que no llegaron a tiempo, no han sido por responsabilidad de esta institución.

En entrevista fue cuestionado por los casos en los que se ha dicho que no llegó a tiempo el auxilio, por lo que deslindó de responsabilidad a la Cruz Roja, "dos, tres eventos que ha habido ahí y que no hemos llegado y que ya lo hemos comentado ampliamente, no ha sido una falla de Cruz Roja, en todo este transcurso siempre hay humanos interviniendo en esto y no dudo que pueda haber fallas aquí, allá o más para allá, a mi no me corresponde decir quién falló, lo que sí puedo decir es que Cruz Roja no falló", argumentó.

Refirió que hace unos días se reportó que apuñalaron a un hombre y se dijo que no llegaron a tiempo, "yo lo que les decía es que nos diga esa persona a quién se lo reportó porque nosotros les demostramos que recibimos la llamada y estaban en el lugar de los hechos, a pesar de que el Google Maps marcaba 25 minutos, en 18 minutos estábamos atendiendo ya en el lugar, con nuestros médicos y paramédicos", estableció.

Dijo que constantemente se capacitan y refirió que hubo un curso para operadores de ambulancia y otro en extracción, recientemente.

Asimismo, enfatizó que mensualmente hay una importante cantidad de servicios por lo que no es justo que se les catalogue por dichos casos, "yo creo que no fuimos nosotros y si eso fuera pues una disculpa a la ciudadanía pero ya después de verificarlo en esta ocasión no corresponde a nosotros, pero de todos modos una disculpa. Haremos lo mejor posible siempre por atender a la ciudadanía como se lo merece, con equipos de calidad que garanticen que su vida no está en riesgo", indicó.