Sorpresas en los Critics Choice Awards 2023

La entrega número 26 de los Critics Choice Awards en el Fairmont Century Plaza Hotel de Los Ángeles le dio a Guillermo del Toro el galardón a Mejor Película Animada por Pinocchio y presentó sorpresas diferentes a los Globos de Oro con sus ganadores.

La primera categoría fue para la sección de televisión con la Mejor Actriz en una Serie Limitada o Película para la Televisión, siendo la ganadora Amanda Seyfried por su trabajo en The Dropout.

La Mejor Película Extranjera de la noche resultó ser RRR, superando a Alejandro González Iñárritu con Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades y Argentina 1985.

Giancarlo Esposito por Better Call Saul y Jennifer Coolidge por The White Lotus se llevaron el premio como Mejor Actor y Actriz de Reparto en una Serie Dramática respectivamente, Coolidge se llevó además el Globo de Oro y el Emmy por esta interpretación

En las categorías de Mejor Actor y Actriz de Reparto en Miniserie o Película para la Televisión el Critics Choices se lo llevaron Paul Walter Hauser por Black Bird y Niecy Nash-Betts por su participación en Dahmer.

Henry Winkler por Barry y Sheryl Lee Ralph por su trabajo en Abbott Elementary y se llevaron el Critics Choice a Mejor Actor y Actriz de Reparto en una Serie de Comedia respectivamente.

El premio SeeHer de los Critics Choice se lo llevó Janelle Monáe por su trabajo por la equidad de género, pobreza, educación y salud entre otros.

En la sección de cine de la noche, el Critics Choice para el Mejor Actor de Reparto fue para Ke Huy Quan por su papel en Everything Everywhere All at Once, quien además ganó el Globo de Oro en la misma categoría recientemente. El actor de nuevo habló sobre la oportunidad que se le dio para interpretar el rol.

Troy Kotsur, ganador del año pasado por su papel en CODA, subió al escenario para presentar en lenguaje de señas la categoría a Mejor Actriz de Reparto, premio que se llevó Angela Bassett por su papel en Black Panther 2: Wakanda Forever. En su discurso, la actriz agradeció al fallecido Chadwick Boseman.

De nuevo en las categorías de la televisión, el Critics Choice a Mejor Actor en una Serie Limitada o Película para la Televisión fue para Daniel Radcliffe por su papel en Weird: The Al Yankovic Story, sin embargo, el actor no pudo asistir a la ceremonia.

LO HACE DE NUEVO

El Critics Choice a Mejor Película Animada se lo llevó Guillermo del Toro por su filme en stop-motion, Pinocchio. Durante su discurso de agradecimiento, Del Toro reveló que antes de que saliera a la luz, su versión del niño de madera que se convierte en ser humano fue rechazada por varios estudios, pero que jamás se rindió: "Animar es darle vida algo que no tiene. Es una película antigua y eterna que hicimos nueva; nos rechazaron todos los estudios y llevó más de 15 años. Empezamos en 2004 y aquí estamos", dijo.

El Premio a la Trayectoria de los Critics Choice fue para el actor Jeff Bridges quien protagonizó películas como El gran Lebowski y Sin nada que perder.

En la categoría de Mejor Actor de Serie de Comedia, el Critics Choice fue para Jeremy Allen White por la serie El Oso. Mientras que la Mejor Actriz en una Serie de Comedia fue Jean Smart por Hacks, sin embargo, la actriz no estuvo presente en la ceremonia.

El Critics Choice a Mejor Serie de Comedia fue para Abbott Elementary, creación que ha arrasado todos los premios en esa categoría.

Bob Odenkirk se despide a lo grande de Better Call Saul, pues se llevó el premio a Mejor Actor en una Serie Dramática, en esta categoría estaba nominado el mexicano Diego Luna por su papel en Andor. Mientras que el premio a la Mejor Actriz en una Serie Dramática fue para Zendaya, quien también ganó el Globo de Oro por su participación en Euphoria.

La Mejor Serie Dramática de los Critics Choices fue Better Call Saul, que se despide de la televisión después de seis temporadas. Mientras que la Mejor Miniserie resultó ser The Dropout.

Diego Luna, protagonista de Andor, llegó al escenario bromeando en español, para después presentar en inglés la categoría de Mejor Director, galardón que se llevaron Daniel Kwan, Daniel Scheinert por Everything Everywhere All at Once para sorpresa de los asistentes, pues en la entrega de los Globos de Oro, la categoría se la llevó Steven Spielberg.

Una de las ganadoras de la noche, Angela Bassett presentó la categoría a Mejor Actor; Brendan Fraser resultó premiado por su trabajo en The Whale. El Critics Choice a Mejor Actriz fue para Cate Blanchett por su protagónico en Tár.

La noche se la llevó Everything Everywhere All at Once al ganar el Critics Choice a Mejor Película, de nuevo un resultado muy diferente a los Globos de Oro, pues en esa entrega de premios el galardón fue para The Fabelmans.

