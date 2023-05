Critics Choice Awards 2024 ya tienen fecha de celebración

La Asociación Critics Choice anunció este jueves que la celebración número 29 de sus premios anuales que reconocen lo mejor de la pequeña y gran pantalla se llevará a cabo el 14 de enero de 2024.

El evento regresará al hotel Fairmont Century Plaza de Los Ángeles (California, EUA) y será transmitido en directo por The CW, según informó la organización a través de su página web.

El periodo de registro de proyectos de televisión estará abierto del 25 de septiembre al 13 de noviembre y las nominaciones serán reveladas el 5 de diciembre.

Mientas que las candidatas en las categorías de cine se darán a conocer el 13 de diciembre, según información del medio especializado Variety.

Durante la última edición, la película Everything Everywhere All at Once, de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, fue la gran favorita de la celebración, al alzarse con cinco galardones.

Mientras que las producciones televisivas triunfadoras de la noche fueron la serie Abbott Elementary, de ABC, considerada la mejor serie de comedia, y Better Caul Saul, de AMC, galardonada como mejor serie dramática, entre otros premios.

Otras galas de premios de la industria que ya han adelantado sus fechas para 2024 son los Globos de Oro, que se realizarán el 7 de enero, y los premios Oscar.

Recientemente, la Academia de Hollywood anunció que la 96ª edición de la entrega se celebrará el 10 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles y que sus nominaciones serán anunciadas el 23 de enero de 2024.

Además, la 30ª edición de los premios del Sindicato de Actores (SAG) se llevará a cabo el 24 de febrero de 2024 desde el Shrine Auditorium & Expo Hall, mientras que los premios del Sindicato de Productores (PGA) sucederán un día después desde Fairmont Century Plaza.