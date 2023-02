Críticos reprueban a Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Ant-Man and The Wasp: Quantumania, que ya se encuentra en los cines de la Comarca Lagunera, no ha sido bien recibida por la crítica especializada, aunque seguramente eso no impedirá que tenga una muy buena taquilla internacional.

En la conocida página de Rotten Tomatoes, cuenta con una calificación de 49 sobre 100 de los críticos, todavía no se revela el puntaje de los fans.

"El MCU avanza inexorablemente hacia adelante, a través de fases y sagas, pero ¿cuál es la gracia si no hay tiempo de detenerse, reflexionar y disfrutar de una broma con viejos amigos?", dijo Ellen E. Jones de The Guardian.

"Ant Man (2015) fue entretenida; Ant-Man and the Wasp (2018) también fue entretenida. Quantumania, otra vez dirigida por Peyton Reed, es menos entretenida", externó Michael Phillips de Chicago Tribune.

En tanto que Justin Chang de Los Angeles Times manifestó: "Los momentos de ingenio y emoción que roban ocasionalmente la escena parecen excepciones en un vacío plano e inexpresivo".