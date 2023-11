Critican a presentadora de TUDN por conducir 'ebria' su programa

La presentadora de TUDN, Ana Valero, ha sido criticada recientemente en redes sociales luego de que apareciera en su programa criticando a la Liga MX Femenil, en presunto estado de ebriedad.

Tal como se observa en el clip difundido en redes, Valero habla sobre el desempeño de las futbolistas mientras frente a ella tiene una cerveza abierta y empezada.

Sin embargo, no sólo es la presencia de la bebida alcohólica en escena lo que ha llevado a la conductora a ser criticada, sino la manera en que se expresa, pues varios señalan que la mujer se encontraba en presunto estado de ebriedad.

"No me había dado cuenta y me acaban de decir que la mujer en primer plano, está tomada Y ES VERDAD", "Qué huevos de salir EBRIA a criticar a una liga de la cual ya se habla hasta en Europa, que en 6 años ha crecido como ninguna otros", señalan en las críticas.