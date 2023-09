Critican a 'Paco Empanadas' por hablar como 'Mirrey' y negar que trabaja de mesero

Recientemente, “Paco Empanadas” protagonizó una propuesta de matrimonio desde televisión nacional, ya ahora, un video en el que sale a desmentir que su nuevo trabajo sea como mesero en un antro, su tono de voz está siendo criticado pues aseguran que “habla como mirrey”.

“Yo no soy mesero en ningún antro, trabajo en un antro claro, pero les cuento por qué, porque aquí en Puebla un grupo de empresarios amigos míos me invitó a su cadena de antros y yo ahí funjo como gerente de relaciones públicas y mercadotecnia de las redes sociales de la página, esa es mi función real en el antro. Claro que de vez en vez me ven pues aventando bonice, cotorreando con la gente porque es parte de la activación, es levantarle el ánimo a la gente”, dijo el la grabación que se ha viralizado en internet.

La aclaración de Paco “Empanadas”, causó revuelo y muchas reacciones en las que algunos usuarios mencionan: “me acordé de don Ramón cuando era ropavejero, que decía que era experto en compra y venta de artículos para el hogar”, “desde cuando habla como mirrey”, “gerente general de asuntos sin importancia”.

Fue hace una semana en el programa Hoy, donde el popular vendedor de empanadas en Acapulco, pidió la mano de su novia acompañado de los populares conductores como Andrea Escalona, Carlos Arenas y Tania Rincón.