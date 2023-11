Critican a Kimberly 'La Más Preciosa' por elegir objetos de más de 100 mil pesos para su boda; le cancelan mesa de regalos

De nueva cuenta, Kimberly "La Más Preciosa" protagoniza una polémica, esto luego de que una reconocida tienda departamental le canceló la mesa de regalos que tenía programada para su boda con Óscar Barajas.

Y es que la lista de reglados seleccionados fue filtrada, lo que le mereció varias críticas, ya que los usuarios señalan que se trataban de regalos costosos, además que no eran considerados necesarios, pues lejos de encontrar objetos para formar un hogar como vajillas, objetos para la cocina, baño y otras necesidades de los futuros esposos, por el contrario, la lista incluía tenis, consolas de videojuegos, pantallas y más cosas costosas.

"Para empezar la boda va a ser el 9 de diciembre", señala el tiktoker @alancinco24.

Se pueden encontrar maletas de miles de pesos, cámaras de video de más de 20 mil pesos, entre otros objetos.

Al respecto, incluso su amiga Wendy Guevara se lanzó en contra de Kimberly, señalando que:

"Ay, no, la Kimberly me quedé fría porque en hasta en mesa de regalos pidió el PlayStation, el nuevo. Ay qué útil va a ser, ahi hace un pastel o hace de comer. Hasta cosas de 23 mil, de 12 mil. Ay no, yo no le voy a dar nada. Está loca. Antes era más sencilla", dijo la ganadora de La Casa de los Famosos México.

Al respecto, Kimberly salió a pronunciarse:

"Hermanas, déjenme decirles que ahorita que fui a San Juan con Chila, y Óscar recibió una llamada, que la mera sucursal, pues resulta que porque dicen que se filtró la mesa de regalos en TikTok, en Facebook, todo eso", dijo la "influencer".

"Supuestamente, cuando me dieron unas hojas, yo no las leí la verdad, pero que el papel ahí decía, pero eso me pasa por no leer. La verdad no lo leí", agregó.

"Que me lo van a cancelar, que porque no se puede filtrar, que sabe qué", señaló.