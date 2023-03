Critica exlegisladora estrategia de seguridad del Gobierno Federal

Aún en el marco del Día Internacional de la Mujer, Adriana Dávila, militante del Partido Acción Nacional (PAN) desde hace más de 27 años y excandidata a la dirigencia nacional, criticó el actuar del Gobierno Federal, que en su administración ha sumado más 140 mil homicidios dolosos y en donde además, los feminicidios no han cesado.

Prueba de ello, es el caso de las seis mujeres desaparecidas en Celaya, Guanajuato, desde el 7 de marzo, cuyos cuerpos fueron localizados calcinados días después.

"Refleja la ingobernabilidad que tenemos en un país que no entiende el combate al crimen organizado", señaló la dos veces diputada federal.

Dávila recordó la existencia de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a través de la cual el Gobierno Federal solo se ha dedicado a dar "abrazos" y no combatir de frente a los grupos criminales.

"El presidente (Andrés Manuel López Obrador) tomó la decisión de darles abrazos en lugar de combatirlos con toda la fuerza del Estado, por supuesto que hay responsabilidades estatales que se tienen que cumplir pero el crimen organizado, los carteles de las drogas tienen que ser combatidos con toda la fuerza del Gobierno Federal y el Gobierno Federal se ha negado".

Razón por la que lamentó "no tener un gobierno a la altura de las necesidades de las mujeres".

"Lamento muchísimo que no tengamos un Gobierno Federal que no esté a la altura de las necesidades de las mujeres, a la altura de las demandas de las mujeres, que no haya ni un reconocimiento del trabajo de las mujeres que servimos, para el caso concreto de Andrés Manuel López Obrador, como un parapeto, como una imagen, pero no como una política pública que se pueda aplicar".

Sobre la visita a la región lagunera, comentó que la intención es llamar a continuar con la lucha y a reorganizarse. "Estamos aquí para motivar a las mujeres del partido a seguir una lucha en donde recuperemos paso a paso este camino andado por Acción Nacional desde hace muchas décadas, pero también tener la posibilidad de reorganizarnos y fortalecer la marca PAN en este municipio, que ya tuvo en su momento la posibilidad de ser gobernado por Acción Nacional y que hoy tiene enfrente un reto más…".