Crepúsculo regresará en formato de serie de TV

La saga literaria escrita por Stephanie Mayer regresará con una nueva adaptación, pero esta ocasión será en formato de serie de televisión.

Información de The Hollywood Reporter, indica que la saga está recibiendo un tratamiento para ser llevado a la pantalla chica.

De acuerdo al portal estadounidense, los libros escritos por Stephanie Meyer, publicados originalmente entre 2005-2008, están siendo adaptados por Lionsgate Television.

El guion está a cargo de Sinead Daly, quien ha trabajado en The Walking Dead: World Beyond, Raised by Wolves y The Get Down.

Sin embargo, hay que destacar que se desconoce que será en específico lo que se contará en la serie, ya que podría tratarse de una nueva versión de la historia original sobre el romance de Edward Cullen y Bella Swan, o si será alguna especie de spin-off.

Cabe señalar que en total se han publicado siete libros de la historia de lobos y vampiros. La primera saga incluye Twilight, New Moon, Eclipse y Breaking Dawn; mientras que se lanzó un spin-off titulado La segunda vida de Bree Tanner. Además, existen dos reversiones del libro original: Life and Death y Midnight Sun. Así que las opciones para adaptar son muy extensas.

Por último, hay que recordar que Crepúsculo ya fue adaptado para el cine por la misma productora Lionsgate, bajo Summit Entertainment. Se estrenaron cinco películas que recaudaron más de 3 mil millones de dólares.

La saga original de películas estuvo protagonizada por Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner.