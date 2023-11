'Creo que lo mejor es que Santos no califique', dice el actor lagunero Markin López

Ante la crítica situación que enfrenta el Santos Lagunera, el actor Markin López, prefiere que no pase a la Liguilla.

“Han tenido un muy mal año. Creo que lo mejor es que no califique. Al Santos le urge una reestructuración, esa es mi opinión".

Markin, comentó también sobre el campeonato de Zona Norte de los Algodoneros de Unión Laguna y su destacada participación en la temporada 2023 en la Liga Mexicana de Beisbol.

“Yo me quedé impresionado. Me confieso villamelón. Me subí al barco de los Algodoneros, hasta acá en Ciudad de México se sentía la emoción. Me da mucho gusto que existan otras formas de entretenerse y de fomentar el deporte en la Comarca Lagunera”.

El actor lagunero habló con El Siglo de Torreón de su labor en la novela El Maleficio, que se estrenará el lunes a las 21:30 horas por Las Estrellas.

