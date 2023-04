Crematorio del IMSS entra en funciones

Entró en funciones el crematorio que se ubica en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) No.18 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado sobre el bulevar Revolución del municipio de Torreón.

El delegado del IMSS en Coahuila, Leopoldo Santillán Arreygue, aseguró que el servicio se comenzó a brindar a finales de marzo del año en curso y que se trata de un crematorio moderno, con sistema electrónico. "Ya tiene todas sus licencias, ya fue aprobado por todas (las instancias) que tienen permisos para este tipo", declaró ayer en su visita a La Laguna.

El funcionario federal indicó que se espera ofrecer entre cinco y seis servicios diarios y que las solicitudes para el uso del mismo deberán realizarse a través del velatorio, ubicado en la zona centro de la ciudad. Desde su puesta en marcha, no llevan más de cuatro cremaciones.

"Para los derechohabientes va a representar tener un servicio con oportunidad y accesibilidad, tuvimos una contingencia en el tiempo COVID donde no había crematorio por el Seguro Social, gracias a eso se capitaliza un servicio que se necesitaba, no queremos que se use porque a nadie le deseamos que se vaya mal, pero ya está ese servicio, accesible, con buenos precios, y de alta calidad", dijo.

Mediante una solicitud de información, el 19 de diciembre de 2022, el IMSS informó que la obra del crematorio tuvo un costo de 4 millones 104 mil 980 pesos.

Se dio a conocer que la obra inició el 27 de diciembre de 2021 y que se entregó el día 11 de abril de 2022.

En cuanto a las características del lugar, la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo del Instituto informó que el lugar cuenta con oficina administrativa, baños para damas y caballeros y el área donde se encuentra instalado el horno crematorio.

En cuanto al equipamiento, se informó que se adquirió un horno crematorio ecológico y que el proveedor fue Incimex. Según el sitio oficial de Internet de la empresa, se dedican al diseño, fabricación e instalación de incineradores, crematorios, hospitalarios (rpbi's), Industriales en general, rastros, Industria Agropecuaria, Industria Portuaria y Aeroportuaria, hornos de secado, hornos de proceso e incineradores municipales.

El Instituto Mexicano del Seguro Social mencionó que el horno tiene la capacidad de incinerar un cadáver en tres horas promedio. En ese entonces, todavía no se tenían establecidos los costos, ni el número de vehículos asignados y de personal.

En esa ocasión, se detalló que el crematorio ubicado en Torreón era el único en el estado de Coahuila.

Velatorio

Nuevo servicio:

