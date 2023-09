Crece polémica por cámaras en la Secundaria 68 de Gómez Palacio

No cesa la polémica en la escuela secundaria técnica No. 68 de Gómez Palacio por la instalación de 32 cámaras de vigilancia en las aulas, pasillos, patios y laboratorios por parte de la Asociación de Padres de Familia.

Ahora, esta organización presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Durango por el delito robo. Alejandra Cortés y Sugey González, presidenta y tesorera de la asociación, señalaron de que luego de que grupos de docentes de los turnos matutino y vespertino se inconformaron por la colocación de las cámaras de video en los salones de clases, ahora desaparecieron dos DVRs (grabadores de video digitales) que se encontraban en la dirección del plantel. En estos últimos, se tenían videograbaciones almacenadas de por lo menos tres semanas.

Mencionaron que los padres y madres de familia invirtieron alrededor de 56 mil pesos en el sistema de seguridad y que tan solo los DVRs tuvieron un costo de 27 mil 890 pesos. "No estamos hablando ni de un pesito, ni de dos, eso se recabó con todo el sacrificio de los padres de familia, desde febrero empezamos a planear todo, ahora las cámaras no funcionan porque no hay DVRs, esos aparatos pertenecen a la sociedad de padres, no son de la Secretaría, no están inventariados", señalaron.

Indicaron que las cámaras de video que instalaron las autoridades educativas en el estacionamiento de la secundaria sí están funcionando lo cual les parece "absurdo, ¿cómo va a tener más valor un bien material que la seguridad de los muchachos?, los docentes no quieren hablar con nosotros, no han querido tener comunicación".

En este plantel educativo son alrededor de mil 300 alumnos y alumnas matriculados en ambos turnos y según las quejosas, en su momento se recabaron más de 600 firmas de padres y madres de familia que estaban en acuerdo con la instalación de las cámaras de videovigilancia.

Recordaron que el argumento principal de los docentes inconformes es porque la instalación de cámaras en los salones de clase vulnera su derecho a la privacidad. Pero las mamás dicen que las videograbaciones únicamente estarían en manos de directores y subdirectores y que ellas no tendrían acceso a menos que se presentara una situación anómala.

OFICIO PREVIO

En un oficio previo, la Subsecretaría de Educación de la región Lagunera informó que la colocación de los sistemas de seguridad se priorizaría en espacios comunes y periféricos, pero no dentro de las aulas, sanitarios y otros sitios que puedan vulnerar la privacidad de estudiantes y maestros. "En caso de existir cámaras ya instaladas dentro de algún de salón de clases, por favor haga lo necesario para retirarlas y no vulnerar la privacidad de nuestro personal. En cada aula, el docente siempre será responsable de garantizar seguridad y disciplina", citaba un oficio suscrito por el titular de la dependencia, Fernando Ulises Adame de León.

Sobre el oficio, Sugey González dijo: "queremos que nos expliquen porqué no podemos instalarlas, ellos alegan mucho que se está privando de la interacción de los jóvenes con los maestros, ¿perdón?, pueden seguirla teniendo, las cámaras no tienen audio, solamente son para vigilancia". También para evitar situaciones de acoso escolar, graffiti y destrozos de mobiliario. La Sociedad de Padres y Madres de Familia informó ayer que también presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango.