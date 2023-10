Crece población de mujeres mexicanas que trabajan en la industria minera

En los últimos 10 años, creció alrededor de un 85% la población de mujeres mexicanas que trabajan en la industria minera de forma directa. Al cierre de 2022, el número de mujeres que laboran en el sector ascendió a 72 mil 88, cifra que representó un 9.2% respecto al año anterior.

En 2022, Coahuila se ubicó en el quinto lugar nacional en términos de colaboradoras en el sector minero, con 4 mil 377 mujeres mientras que el vecino estado de Durango se posicionó en el decimocuarto sitio con 2 mil 006 personas del sexo femenino. Nuevo León tuvo el primer lugar con 11 mil 301 mujeres, seguido del Estado de México con 8 mil 118 mujeres, Guanajuato con 5 mil 621 y Jalisco con 4 mil 608.

Doris Vega, presidenta de Mujeres WIM México, aseguró que en la industria minera hay salarios dignos y competitivos para la población femenina. Dijo que de acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el salario de las mujeres en la minería metálica mexicana es 67.5% superior al salario promedio diario nacional femenil, mientras que el de la minería no metálica fue 11% superior.

Por tipo de empleo, el 51% de las mujeres son no sindicalizadas y el 49% sindicalizadas. Según el informe anual de la Cámara Minera de México (Camimex), de las mujeres sindicalizadas, un 62% está en minas subterráneas, un 21% en minas a cielo abierto, 12% mixta y 5% de planta. En la distribución de los puestos de trabajo de mujeres no sindicalizadas por tipo de puesto, un 48% son administrativas, un 29% supervisión, un 18% técnicos y un 5% cargos ejecutivos. Se dio a conocer que el ingreso promedio mensual de mujeres en puestos operativos (sindicalizados) se incrementó en los últimos tres años en un 35% mientras que el ingreso en puestos administrativos (no sindicalizados) aumentó en un 12%, en el mismo periodo.

Doris Vega comentó que para incrementar la presencia de las mujeres en la industria minera de México, se debe continuar alentando a seguir la tendencia mundial STEM que promueve la enseñanza de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Mencionó que según datos del Observatorio Nacional de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en 2020, 15 mil 286 profesionistas de la carrera de ingeniería en minas y extracción en funciones, 9.3% eran mujeres. Para 2022, una población ocupada de 20 mil 379, 16% es personal femenino.

Además, indicó que la elección de estudios es un factor determinante para reducir la brecha laboral de género y la segregación ocupacional. Información de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), reveló que en el ciclo escolar 2022-2023, el 38% de la matrícula en 13 carreras en Ciencias de la Tierra son mujeres. En 2022, egresaron mil 306 nuevos profesionistas.

Doris Vega estuvo esta semana en el Seminario de Periodistas impartido en Acapulco, Guerrero, y habló acerca de "La inclusión de la mujer en la minería".