Crece ambulantaje en el Centro de Torreón por temporada navideña

Las ventas de todos los giros se incrementan durante la temporada navideña debido a que las familias buscan adquirir regalos para sus seres queridos, además de que hay una mayor circulación de efectivo.

No obstante, esta situación también ha sido aprovechada por vendedores informales que de un día a otro se instalan en algún punto de la calle para ofrecer su mercancía sin permiso de la autoridad, incluso afuera de negocios establecidos que son del mismo giro.

Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Torreón, explicó que se han recibido reportes de los socios en relación a que se ha incrementado la presencia de vendedores ambulantes en el primer cuadro de la ciudad, así como en el sector suroriente.

Señaló que se ha mantenido un canal de comunicación con el primer regidor del Municipio, Luis Jorge Cuerda, así como con el director de Plazas y Mercados, Luis Bretado, para levantar el incidente y solicitar el retiro de quienes no cuentan con autorización para ello.

“Sobre todo, es mucha venta de comida, también se ha visto mucho de envolturas, regalos, juguetes, pero la gente debe saber que estos productos no tienen garantía y que muchas veces no son de buena calidad, entonces, cuando quieran hacer válida alguna garantía, no lo podrán hacer”, expresó.

Indicó que este tipo de negocios significa una competencia desleal, ya que no están en igualdad de circunstancias que los comercios establecidos, que deben cumplir con normativas, pagan impuestos, tienen a sus trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Infonavit, la Afore, cubren la renta de un local, además de cumplir con reglamentos de sanidad, en el caso de la preparación de alimentos.

“Nos están atendiendo, pero deben estar muy activos en Plazas y Mercados, porque se quita a uno y llega otro, así estamos, los reportamos y llegan más, entonces es una labor diaria de comunicación en este sentido”, explicó, “andamos de tras de ellos para tratar de inhibir, lo más que se pueda, la informalidad en esta época”.