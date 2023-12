Cosplay, polémicas y tabúes

Con el fin de darle visibilidad a algunos de los problemas que existen en la comunidad del cosplay en La Laguna, la sección de Mundo Friki de El SIglo de Torreón tuvo como invitadas a las cosplayers regionales Quetzal FM y Chizuko, cada una especializada en diferentes ramas del ‘arte del disfraz’.

Con más de 10 años de experiencia, Quetzal FM destaca por ser una cosplayer de concursos que, siempre que le es posible, busca concursar en competencias especializadas con las que saca a relucir su talento y habilidad en el cosplay, buscando oportunidades que le representen retos.

Por su parte, Chizuko es una chica que recién comenzó su carrera en el mundo del cosplay, pero que, a diferencia de Quetzal FM, ella se centra en la venta de contenido exclusivo a través de diversas plataformas, por lo que su prioridad no son las competencias de performances.

Durante la plática en Mundo Friki, se expusieron diversos temas y polémicas que han surgido entre la comunidad, al menos a nivel regional y que también puede verse en otros lugares: el supuesto favoritismo en concursos de cosplay y también los tabúes por la venta de contenido para adultos.

Ante dicha polémica, ambas cosplayers aprovecharon para exponer sus puntos de vista, resaltando que además del respeto que siempre debe existir para aquellos que forman parte de la comunidad, desmentir ciertos mitos como por el ejemplo el que ‘se ganen competencias por tener un físico atractivo’ o que ‘haya favoritismo’ entre el jurado de las competencias de cosplay, sea pasarela o performance.

“Existen reglas establecidas en los concursos que definen la calificación de los participantes. Muchos creen que la decisión se toma al azar o por favoritismo, pero no es así”, señaló Quetzal FM quien ha participado en varias competencias a nivel nacional.

(VERÓNICA RIVERA)

“Yo no participo en los concursos. No es lo que yo hago y muchas chicas que vendemos contenido exclusivo no hacemos eso. Nosotros nos enfocamos en lo que hacemos y respetamos a los que concursan”, agregó Chizuko ante críticas que ha recibido por supuesto favoritismo.

(VERÓNICA RIVERA)

Y es que otro problema que surge es el tabú que existe respecto a la venta de contenido exclusivo entre cosplayers, pues según señaló Chizuko en muchas ocasiones es mal visto e incluso le ha tocado recibir insultos por ello.

Ante dicha situación, Chizuko resalta que al igual que el cosplay ‘tradicional’ ella también hace lo mismo que cualquier cosplayer, pues se da la tarea de buscar el traje, pelucas y todos los elementos que lo conforman.

Quetzal FM que prefiere optar por retos de competencia, hizo especial hincapié en que el cosplay ‘es para todos’, pues al existir diversas ramas de éste, cada persona puede acoplarse al que más le guste, como lo ha hecho ella por tantos años.

Ambas cosplayers llegaron a la conclusión de que lo más importante es el respeto hacia los demás y lo que hagan, pues es necesario para una sana convivencia entre la comunidad.