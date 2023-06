Cortometraje lagunero, nominado a los Premios Ariel

Una vez más el talento lagunero saca la casta en el arte y en esta ocasión se debe gracias al cortometraje animado en stop motion, La melodía torrencial, proyecto creado por el cineasta lagunero, Jose Luis Saturno, y el cual hoy presume su primera nominación a los Premios Ariel.

Los Premios Ariel reconoce los mejores trabajos cinematográficos realizados por mexicanos, y entre los nominados en esta edición 2023 figuran los nombres de Karla Souza, Álvaro Guerrero, Hernán Mendoza, Marta Aurora y muchas estrellas más.

En esta ocasión fue el cineasta lagunero, José Luis Saturno quien gracias de su cortometraje, La melodía torrencial, recibió su primera nominación a los premios en la categoría Mejor cortometraje de animación.

Realizar este documental no fue una tarea fácil, ya que al lagunero le llevó más de 11 años realizarlo y casi 2 millones de pesos, sacados de su bolsa, para solventar este proyecto, el cual, además de estar realizado en técnica Stop Motion, también cuenta con la voz del actor de doblaje Gabriel Chávez, quien cuenta con más de 40 años de trayectoria artística.

¿De qué trata La melodía torrencial de José Luis Saturno?

Este documental de género fantástico, realizado por la productora Enjambre Hexagonal, relata la historia de un pueblo que se encuentra viviendo una terrible sequía, por lo que confía su destino a un músico errante, quien logra atraer la lluvia con la música de su acordeón.

"Es un cuento de hadas que habla de la resiliencia y el cambio climático a través de metáforas, y narrada en verso por la voz de Gabriel Chávez", se puede leer en la página de Procine del Gobierno de la Ciudad de México.

(FOTO: ESPECIAL)

Sobre a su problemática, el también director lagunero mencionó que desafortunadamente un cortometraje no hará que las cosas cambien en torno al grave problema de sequía, el cual azota a distintas ciudades de México.

"Desafortunadamente, un cortometraje no creo que sea suficiente para crear conciencia. Lo que se necesita son políticas públicas. No solo panfletos. El panfleto no es suficiente. Necesitamos autoridades que seriamente estén empezando a tomar medidas para corregir el camino antes de que sea demasiado tarde", contó en exclusiva para El Siglo de Torreón.

(FOTO: ESPECIAL)

Su estreno nacional en Monterrey en el año 2022.

Antes de que se diera a conocer su nominación a los Premios Ariel, el cortometraje tuvo su estreno nacional en la vigésima octava edición del Festival Internacional de Cine de Monterrey (ficmonterrey), en donde dicho sea de paso El Siglo fue el único medio lagunera en estar presente.

Ahí, José Luis Saturno mencionó que le hubiera encantado que su estreno mundial se diera en México, lamentablemente por distintas cuestiones se llevó a cabo en Croacia.

¿Cuándo serán los Premios Ariel?

Los Premios Ariel se llevarán a cabo el próximo sábado 9 de septiembre de 2023 en el Teatro Degollado en Guadalajara, Jalisco.