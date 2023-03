CFE corta luz a otro pozo de Simas Rural; ahora fue en Las Etnias

Ante un nuevo corte de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a otro pozo del Simas Rural, ahora en el sector de Las Etnias, el alcalde Román Alberto Cepeda González dijo que se buscará brindar el servicio a la ciudadanía que se vea afectada mediante pipas o con la interconexión de algún pozo cercano.

Señaló que evaluaría la situación con la gerencia de Simas Torreón, pues se ha afectado el suministro en varias colonias y reiteró que "lo que pasa en Torreón nos ocupa".

Insistió en que el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón está en orden en sus pagos a la CFE y no tiene ningún pendiente. No obstante, el Sistema Intermunicipal de Aguas Torreón-Matamoros (Simas Rural) no depende del Municipio.

Hay 90 pozos en el área urbana que corresponden a Simas Torreón y 18 son de Simas Rural, los cuáles dependen de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) del gobierno de Coahuila. Apenas el martes la CFE había cortado el suministro al pozo Almendros y ayer a Las Etnias, esto debido a un adeudo considerable por parte del estado, que según la dependencia federal, se estima en más de 200 millones de pesos.

POSTURA MUNICIPAL

Cepeda González explicó que las suspensiones a pozos del Simas Rural afectan al suministro de colonias en Torreón, por lo que se busca atender a la gente de alguna u otra forma. Cuestionado respecto a la viabilidad de que el Municipio absorbiera el servicio del Simas Rural, el edil dijo que esta posibilidad se debe revisar, a fin de mejorar el servicio que recibe la ciudad.

"Son varias colonias (sin agua), tengo reunión con el director de Simas para ver qué podemos hacer, si tenemos la posibilidad de desviar algunos pozos para surtir o si tenemos que hacerlo con pipas, también", expresó.

El alcalde garantizó que no se tienen adeudos en el sistema municipal y que no se tendrán, aseguró que los únicos problemas que han tenido con CFE se refieren a los "apagones", pero que han sido resueltos en el momento.

"Nosotros no tenemos pendiente, estamos en orden, pero lo que se ocupe para proveer de parte nuestras a las colonias estaremos al pendiente, pero Simas Torreón está en orden, no tiene un solo pendiente con la CFE", comentó

En pláticas

Sin recursos el Simas Rural:

* Hugo Ibarra Gómez, gerente de Simas Rural, dijo que desde el martes se han entablado pláticas con la CFE para cumplir con los adeudos por medio de convenios de pago.

* Indicó que el servicio en el pozo Almendros se reestableció el martes por la noche por medio de una planta de luz móvil.