Cortan a mujer en pleno vuelo y explota llena de furia

Un vuelo norteamericano se volvió viral luego del escándalo que protagonizó una pareja mientras aún se encontraban arriba de la aeronave. El hombre decidió romper con su pareja en pleno viaje y ella explotó de ira. Sin importarle el resto de los pasajeros, la mujer se tiró al piso y explotó en llantos mientras gritaba salvajemente.

Un pasajero grabó el momento y el video se hizo viral. El clip ya superó los 16 millones de reproducciones y sigue sumando las reacciones de los usuarios. Nadie puede entender por qué perdió el control de esa manera y mucho menos por qué el hombre le dijo que todo había terminado cuando aún volaban.

En TikTok hay varios mensajes de los usuarios que miran con recelo la capacidad de la azafata por tratar de contener a la mujer. Pese a los esfuerzos de la mujer, ella no puede parar de gritar. Hasta llegó a pedirle algo de piedad por el resto de los pasajeros que al principio no entendían muy bien por qué había entrado en crisis. "No me importa", vociferaba entre lágrimas.

Mientras tanto, su ahora expareja se mantuvo impoluto, sentado en el asiento que se le había asignado en el avión. Fue él quien le hizo seña a la azafata para que le diera una mano. Es que él no la podía controlar y tampoco quería hacer más escándalo poniéndose a la par de su novia.

El usuario de TikTok aclaró que se trata de la primera parte de este video. Ahora sus seguidores esperaban saber cómo terminó esta historia y si lograron calmar a la mujer. "Si ella reaccionó así delante de toda la tripulación, no quiero ni pensar cómo reaccionaría si estuvieran solos, creo que él temía por su seguridad", sostuvo uno de los internautas que decidió darle su like a este clip viral.