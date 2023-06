CORRE, CORRE POR LA LAGUNA

"Batman", es uno de los superhéroes más emblemáticos de la cultura pop; "Flash", es un personaje que también se ha vuelto uno de los favoritos del público, al igual que "Supergirl".

Los tres, y muchos personajes más como el temible "Zod" o el "Batman" de Ben Affleck, podrán verse con todo su esplendor en la película, The Flash, que hoy tendrá un preestreno en los cines locales.

Este miércoles únicamente se proyectarán ciertas funciones, y a partir de mañana habrá bastantes desde temprana hora.

El largometraje, protagonizado por Ezra Miller, estuvo a punto de ser cancelado por los problemas que vivió el actor en su vida personal (Se declaró culpable de allanamiento de morada en enero de este año), sin embargo, él pidió disculpas y se comportó de forma tranquila en los últimos meses, lo que dio luz verde de nueva cuenta al proyecto.

Algo que también tiene emocionados a los fans de los superhéroes, es el regreso de Michael Keaton como "Batman", luego de haber protagonizado las cintas de Tim Burton: Batman y Batman Returns, de 1989 y 1992, respectivamente.

En una entrevista que Keaton dio a The Hollywood Reporter, dijo que aceptó volver a ser "El Caballero de la noche" tras ver el guion de Christina Hodson (Inspirado en la saga de los cómics, Flashpoint). Precisó que en un inicio, le costaba comprender cómo era que su "Batman" podría volver a la acción.

"Tuve que leerlo más de tres veces para decir: 'Espera, ¿cómo funciona esto?' me lo tuvieron que explicar varias veces. Así que, no sé, me lo imaginaba, pero esto era diferente", explicó Keaton.

Por su parte, Sasha, quien encarna a la prima de "Superman" en la cinta dirigida por Andy Muschietti comentó a El Tiempo cómo se preparó para encarnar a la también integrante de La Liga de la Justicia y La Legión de Superhéroes.

"Tuve que practicar mucho. Durante siete meses por dos horas cada día me reunía con mis entrenadores de acción para poder volar y actuar adecuadamente en las escenas de acción, como las peleas. Y para personificar a 'Supergirl', yo me siento muy cercana a ella de muchas maneras, entonces no fue difícil", explicó a El Tiempo.

Quien no ha dado declaraciones, porque así se lo pidió Warner Bros. fue Ezra Miller. Solo asistió a una premiere efectuada el lunes en Los Ángeles, sin embargo, no habló con la prensa.

En esta cinta de 144 minutos de duración los mundos chocan cuando "Barry Allen" utiliza sus superpoderes para viajar en el tiempo y cambiar los acontecimientos del pasado.

Él intenta salvar a su familia, pero sin saberlo altera el futuro y queda atrapado en una realidad en la que el general "Zod" ha regresado y amenaza con la aniquilación.

Todo indica que debido a lo que hizo "Barry", no hay héroes, a menos que el chico pueda persuadir a un inesperado "Batman" para que salga de su retiro y rescate a un kryptoniano encarcelado... aunque no sea el que está buscando, ya que no es "Superman", sino "Supergirl".

En última instancia, para salvar el mundo en el que se encuentra y regresar al futuro que conoce, la única esperanza de "Barry" es luchar por seguir vivo.

The Flash tiene buenos números en el sitio Rotten Tomatoes. La crítica especializada le ha dado un 72 por ciento y los fans, un 95 sobre 100.

"Es la mejor película de superhéroes del DCEU hasta la fecha. Este atribulado universo cinematográfico ha dado por fin con una película ganadora", opinó David Fear de Rolling Stone.

Famosos como Tom Cruise, Stephen King y Jim Starlin, creador de "Thanos" de Marvel, han hecho también buenos comentarios hacia el largometraje.

"¡Realmente me sorprendió lo mucho que me gustó la nueva película de Flash!, una cinta grandiosa. Me complació especialmente ver a los creadores de Flash reconocidos al principio de los créditos finales, en lugar de mucho después de los encargados del catering y muchos otros. Ojalá las películas de Marvel hicieran lo mismo", manifestó Jim en sus redes sociales.

Cabe señalar, que en los ochenta, "Supergirl" ya había tenido su propia película estelarizada por Helen Slater.