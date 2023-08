Corner Pub

A nivel selección desde hace más de 20 años empezaron las dudas de que los Estados Unidos le competían a México, incluso al punto de eliminarnos de un Mundial, pero en el tema de clubes estábamos sobrados, que hay no existía comparación que los equipos mexicanos eran claramente más fuertes que los de la MLS, hoy que por fin están frente a frente en la Leagues Cup, simplemente nos han dejado callados a todos.

El hecho de que en octavos de final el 70 por ciento no sean equipos mexicanos es un fracaso, porque le llevas décadas y décadas de experiencia a la otra liga y por fin cuando te pones frente a frente, tus equipos no dan el ancho, esto hay que verlo liga contra liga, así se meta un mexicano y gane la copa, hay que ver la pintura completa y no como siempre querer tapar el sol con un dedo, que se ha vuelto la filosofía número uno del futbol mexicano.

¡Ojo, no es Messi! Lionel tiene 15 días que llegó a la MLS, no es el causante de un despertar de los clubes norteamericanos, lo del Inter de Miami si se le achaca a él, porque la directiva a hecho un gran trabajo en los fichajes y el argentino ha venido a demostrar que puede hacer pedazos la liga, si Vela lo hizo, de verdad ¿alguien creía que Messi no lo haría? Volviendo al punto, el futbol estadounidense ha demostrado que en su totalidad, tienen mejor futbol, mentalidad y estructura deportiva, sin enredarnos en la bandera, es la realidad.

¿Y por qué es la realidad? Es porque la MLS trabaja con una ideología total, donde el crecimiento tiene que ser para todos, porque así crece el deporte en su país, por ello los 29 equipos están con las mismas oportunidades en la parte administrativa y con las mismas reglas que pone la liga, ese trabajo organizado les ha permitido ir avanzando hasta llegar a este punto.

Ahora en lo personal, obviamente creo en el crecimiento del futbol de clubes estadounidense, pero hay que ver también con crítica nuestra parte en México. ¿Cuántos años de estancamiento llevamos? ¿Cuántos soles tapados con un dedo? ¿Cuántas victorias que han maquillado procesos deleznables? Claro que eso afecta, porque estas hablando que son ya casi 20 años de la última vez que medio se tomaban buenas decisiones de pantalón largo en el futbol mexicano, porque cuando se fundió la generación que jugó el Mundial del 2006, con ellos se retiró esa ideología, mentalidad, fortaleza, amor por la camiseta, gallardía, compromiso, responsabilidad, y así podemos seguir y seguir, al partirse esa generación todo se fue al carajo, de ahí para acá el futbol mexicano se ha estancado.

Entonces la realidad que creo yo, es que la MLS nos alcanzó porque corrigieron el camino, demolieron todo lo que tenían, pusieron los cimientos y empezaron a construir con una base bien pensada desde los directivos, llevando estrellas, con reglas de topes salariales y figuras por equipo, y así continuaron y desarrollaron su liga, primero a que voltearan a verla con la llegada de David Beckham, después a que se volviera normal ver estrellas y de ahí pasaron a que el resto de los jugadores se pusiera a la altura de la competencia y con ello inyectarle calidad a su futbol. ¿Y en México? Todos son intereses, hay grupos de poder, lo importante es hacer caja sobre el querer mejorar el futbol nacional, cuando fue la última vez que vieron al menos 3 o 4 buenas reglas que digas, esto nos va a servir para generar talento, para impulsar al mexicano, para fortalecer la selección en unos años; difícilmente lo van a recordar.

El problema del futbol mexicano es exactamente el mismo que hemos hablado de la Selección Mexicana en los últimos años, ya se tocó fondo y ¿se hizo algo? No, nada, ningún cambio de raíz, ni una reingeniería que te deje con la boca abierta y el ojo cuadrado, ¡nada en lo absoluto! Al contrario, hicieron nueva historia, casi como esto no lo hemos hecho nunca en un ciclo, vamos a hacerlo, poner un entrenador que era el comprometido para los 4 años y en las primeras de cambio quitarlo, y todo eso va con lo mismo, con la mala elección de jugadores, no hay una normatividad interna, no hay un “coco-wash” que inyecte a los jugadores el profesionalismo, mentalidad, compromiso y amor a la camiseta.

No hay que llegar al final de esta Leagues Cup, ya se puede analizar el fracaso, es una cachetada más de realidad para el futbol mexicano, ya sabrán los dueños, directivos, entrenadores y futbolistas, si siguen volteando hacia otro lado y tapando el sol con un dedo, porque esto ya pegó en el fondo y sigue escarbando hacia abajo.

Comentarios directo en mi correo electrónico o en Twitter, ¿a no veda? ahora es X, ahí me encuentran en @Hiram_07, que tengan un excelente fin de semana.