Convocan 'napistas' a legitimar el Contrato Colectivo de AHMSA

Militantes sindicales pertenecientes a la corriente que encabeza el secretario general nacional del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, se reunieron durante la mañana del domingo para hablar sobre la legitimación del contrato colectivo de trabajo que tiene la Sección 288 con Altos Hornos de México.

En la reunión estuvieron también presentes trabajadores de la sección 147 de la Planta 1 y exobreros que renunciaron con el esquema de baja voluntaria, que no han podido cobrar su finiquito. Los ahí reunidos señalan que no es el Sindicato Democrático el titular del contrato y por eso no pueden legitimarlo ante la Secretaría del Trabajo.

También convocaron a la 11 de la mañana a una marcha desde la plaza Alonso de León al Ave Fénix, frente a la Planta 1, para exigir a la empresa que cumpla a los trabajadores.

Altos Hornos de México se mantiene en paro total desde hace más de dos meses, sin electricidad, sin gas, sin agua y sin insumos. Fue declarada en quiebra por sentencia judicial el 31 de enero pasado, y los directivos de la siderúrgica no tienen autoridad para vender o enajenar la empresa, acciones o bienes.

Están en el proceso de revisión del Contrato Colectivo de Trabajo de la sección 147, concluyeron la 288 y realizan o realizaban las negociaciones con los representantes del sindicato nacional de trabajadores democráticos.

El Sindicato que encabeza Napoleón Gómez Urrutia afirma ser el verdadero titular de la toma de nota. Jesús Flores Ávila, quien dijo que es el Secretario General de la sección local 288 reconocido por el Sindicato Minero, sostiene que un tribunal federal ordenó a la empresa que negocie los contratos colectivos de trabajo y entregue el dinero de las cuotas a los representantes legales de los obreros.