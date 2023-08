Controversia por nuevos libros de texto está 'politizada' y 'todos opinan sin saber'

La controversia por los Libros de Texto Gratuitos (LTG) es un asunto político pues está dentro del marco electoral y la oposición tiene que hacer ruido para empezar a generar influencia en los sectores tradicionales que van a votar el próximo año para renovar la presidencia de México. Así lo considera Claudio Alberto Escobedo Hernández, profesor frente a grupo con 26 años de servicio; además es doctor en Pedagogía, director de primaria en La Laguna y maestro de Posgrado en las Escuelas Normales.

Dijo que de acuerdo al Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés) de 2018, México se situó en los últimos lugares, destacando que los niveles más bajos en términos de aprendizaje fueron en las áreas de matemáticas y lectura. Además, indicó que hay un grave problema de deserción escolar y citó como ejemplo que de 100 niños y niñas que se inscriben a primer grado de primaria, aproximadamente 24 terminan una carrera profesional.

Mencionó que debido a que el sistema educativo está en crisis, surgió la necesidad de implementar la Nueva Escuela Mexicana (NEM) pues “no podemos seguir defendiendo lo que ya está probado que no funcionó, no podemos seguir trabajando un enfoque de educación bancaria, no podemos seguir trabajando un enfoque de formación enciclopédica, no podemos seguir trabajando una educación vivida en disciplinas, no podemos seguir trabajando una educación como receta. Esto ya lo vimos y ya lo comprobamos que no funcionó, todo está interconectado, por eso es importante empezar a trabajar con una educación interdisciplinaria”.

Según el maestro, el nuevo enfoque de la NEM y los LTG contiene una visión global del aprendizaje que no privilegia la memorización, la mecanización, la repetición, la transcripción, el cuestionario y la serie numérica. “Ese tipo de educación ya no funciona en el mundo actual. ¿Qué están haciendo los países que van a la vanguardia en sus sistemas de escolarización?, están estimulando en los alumnos la capacidad de perspectiva, están promocionando la inferencia para que los alumnos sepan hacer conclusiones, están promocionando el pensamiento crítico para construir nuevos escenarios y realidades, están promoviendo el diálogo para fomentar el intercambio cognitivo entre los alumnos, están promocionando la interpelación para eliminar las imposiciones y verdades absolutas y están potenciando la creatividad para promover la innovación en los alumnos. Están enseñando a pensar a sus alumnos y nosotros lo que estamos haciendo es solamente repetir como loros lo que nos enseñan en la escuela”.

DEBATE

Sobre el debate por el contenido de los LTG, dijo que hay una infodemia pues “todos opinan sin saber. No es que se hayan quitado las matemáticas como maliciosa o ignorantemente andan diciendo por ahí. Ojo, las lecciones y los contenidos de los nuevos libros de texto están correlacionados y se puede abordar un tema desde diversas disciplinas”. Escobedo Hernández, dijo que hay alguna molestia de diversos sectores de la sociedad en el sentido de errores de edición. Consideró que son perfectibles y que ello se le hace saber al maestro a través de una fe de erratas para que lo ubique, lo explique y posteriormente se corrija en las ediciones siguientes.

“Hay otra crítica que tiene que ver con la ideología de género. La Unión Nacional de Padres de Familia es una organización conservadora que siempre se ha opuesto, esa organización se fundó desde 1917 cuando la Constitución de Querétaro da por un hecho la escuela laica y ellos se oponían. Después se opusieron a la distribución gratuita y generalizada de los libros de texto y en diversas reformas siempre se han opuesto a los contenidos que tienen que ver con el cuerpo humano y la sexualidad, siempre se han escandalizado por eso no es extraño lo de ahorita”.

Admitió que los nuevos libros no tienen una lógica estructural y que son materiales de apoyo para los docentes, de tal forma que estos últimos tienen autonomía curricular, es decir, pueden hacer adecuaciones y ajustes a los contenidos de acuerdo a las necesidades y problemas del contexto.

AMPAROS

El doctor en Pedagogía recordó que con la Reforma Educativa del expresidente de México Enrique Peña Nieto hicieron decenas de amparos y “ningún juez fue capaz de aceptarnos un amparo, ni uno solo, y ahorita que se están amparando contra los libros de texto ya hay varios amparos autorizados, aquí está lo preocupante, lo politizado.

Seguramente lo que sigue es que los gobernadores afines al proyecto de la Cuarta Transformación que son cerca de 22, más el de Durango y a lo mejor el de Nuevo León van a aceptar los libros y todo va a seguir de manera normal. Pero hay estados que son priístas, panistas o de coalición que se van a resistir.

¿Qué va a hacer Coahuila?, pues va a hacer lo que veníamos haciendo y que nos ha demostrado que es puro fracaso educativo, cuadernillos con contenidos repetitivos y mecánicos”.

El maestro dijo que seguramente el tema llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde se dirimirá la controversia y podría señalar algunos ajustes a los contenidos. “Muy seguramente sí se van a distribuir porque el artículo tercero de la Ley General de Educación otorga la facultad al gobierno federal como responsable de los libros de texto y su distribución en todas las escuelas del país”.

Escobedo Hernández recordó que en 2021 hubo una invitación al magisterio para que participaran en el diseño y elaboración de los libros de texto. Agregó que en el país cada año se producen más de 300 millones de libros de texto y que le extraña que las instituciones de educación privada se pronuncien en contra cuando ellos utilizan las guías comerciales de las casas privadas editoras.

Sobre la elaboración de los planes y programas de estudio, indicó que en 2022 y 2023, se estuvo capacitando a los docentes sobre los nuevos enfoques de la NEM, esto a través de los Consejos Técnicos Escolares.

“Como maestro, con 26 años de servicio como maestro frente a grupo, lo que les puedo decir es que nos enfrentamos a una nueva perspectiva de enseñanza. Ahora debe haber una participación más activa de los docentes y los padres de familia. Lo primero es conocer los libros, son solamente un instrumento de apoyo en el aula, el que tiene la mayor responsabilidad, la mayor actividad y protagonismo es el maestro”.

INCONFORMES

Como se recordará, a modo de ultimátum, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa determinó un plazo de 24 horas a la SEP para cumplir la suspensión que ordenó desde mayo para someter a revisión y realizar un rediseño de los textos gratuitos de nivel básico que serán utilizados el próximo periodo lectivo. La polémica se centra en quejas por un supuesto sesgo ideológico y la calidad de la Nueva Escuela Mexicana.

La sociedad inconforme señala que hay enormes vacíos, no hay enfoques, hay poca capacitación al magisterio y que además, el Plan de Estudios 2022 carece de principios pedagógicos y se hizo con "mucha ideología".

Jesús Francisco López González, doctor en Ciencias Pedagógicas y doctorante en Derecho en La Laguna dijo hace unos días que lo más grave es que se hayan diseñado los Libros de Texto Gratuitos (LTG) sin definir siquiera los programas de estudio para el nuevo ciclo escolar 2023-2024, mismos que determinan los contenidos que se impartirán en los salones de clase. El doctor señaló adoctrinamiento, errores en los conceptos, reducción en temas asociados con las matemáticas (pensamiento crítico y lógico), inclusión con tintes políticos y disminución de la literatura universal.