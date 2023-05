Contratos de Insabi, en mismos términos para IMSS Bienestar

Todos los nuevos contratos laborales que hizo el Insabi hace algunas semanas pasarán a ser contratos del IMSS Bienestar, señaló Irasema Kondo Padilla, titular de la Secretaría de Salud de Durango.

Explicó que con la desaparición del Insabi, esos contratos que se hicieron hace pocos días estarán cambiando también a la modalidad del IMSS Bienestar mismo, opción que se estuvo ofreciendo a varios estados y que ahora será la única manera de acceder a recursos federales para sacar adelante los retos del sector salud.

"Estaremos trabajando y colaborando de la mejor manera para evitar que se paralice esta transición y que siga funcionando todo el sistema... Va a ser lo mismo, solo que ahora en vez de que los jefes de áreas dependan del estado, van a depender de la federación", comentó Kondo Padilla.

Negó que el formar parte del IMSS Bienestar significa que todos los hospitales que tenía la Secretaría de Salud Estatal ya son del IMSS Bienestar.

Si bien es cierto que ya no serían parte del Gobierno Estatal, sino de la federación, no significa que los que acuden al Hospital 450 ya podrán acudir a la Clínica del IMSS, "eso no es así, todo seguirá de la forma normal", acotó.

En cuanto a los nuevos contratos de personal que se hicieron hace unas semanas en dos etapas y que fueron 700 nuevos contratos de trabajadores médicos con el Insabi, todos ellos se mantienen en los mismos términos, solo que ahora les pagará el IMSS Bienestar.

¿Qué pasará con el Hospital 450, el Materno Infantil y el General de Gómez Palacio? Se le cuestionó a la funcionaria, quien dijo que desconoce si se mantendrían con el mismo nombre o si cambiarían, eso ya sería decisión de la federación.

Pero aclaró que, por el momento no se ha firmado el cambio de todo el sector Salud con el IMSS Bienestar, se está a la espera de nuevas instrucciones para ver lo de la firma a la adhesión al nuevo régimen de salud.