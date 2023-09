¡CONTRA LAS CUERDAS! Unión Laguna deja ir ventaja de cuatro carreras y se aleja el título

Leo Germán pegó su primer imparable de la Serie del Rey durante el cierre de la novena entrada, para producir la carrera con la que los Pericos de Puebla dejaron tendidos en el terreno a los Algodoneros del Unión Laguna, al vencerlos por pizarra de 6 a 5, con lo que tomaron ventaja de 3 juegos a 2 en el compromiso titular, ante otro lleno absoluto en el estadio de los Hermanos Serdán.

El Unión Laguna estuvo al frente en la pizarra hasta la séptima entrada, pero no pudieron lograr su primera victoria como visitantes en una serie de campeonato, desde 1976, cuando doblegaron a los Diablos Rojos del México en el parque del Seguro Social. Por primera vez en los actuales playoffs, los Algodoneros están a un juego de la eliminación, situación de la que intentarán levantarse en su casa, a partir de mañana.

ATACAN TEMPRANO

Los Algodoneros, que hicieron algunos ajustes en el Line Up y volvieron a portar su uniforme negro, atacaron desde temprano al "as" del pitcheo local, el dominicano Gabriel Ynoa, quien se llevó par de carreras durante la misma primera entrada. Allen Córdoba dio la voz de ataque con imparable hacia el jardín central, seguido de infield hit por parte de Nick Torres, ambos corredores se adelantaron una base mediante toque de sacrificio, obra de Jonathan Villar y aunque JC Escarra entregó el segundo out con elevado al cuadro, Adrián Tovalín conectó imparable para llevar a sus dos compañeros hasta el pentágono.

Pero la respuesta de los dueños del nido llegó de manera inmediata, en el cierre de ese primer capítulo le fabricaron una carrera al abridor del equipo Guinda, el estadounidense Braden Webb, quien inició con Ponche a Miguel Guzmán, pero enseguida recibió doblete de Danny Ortiz. El descontrol apareció para Webb y otorgó bases por bolas consecutivas a Christian Adames y Chris Carter para llenar la casa, escenario que aprovechó Peter O'Brien al pegar fly de sacrificio hacia el jardín central, con lo que Ortiz anotó en "pisa y corre" la primera rayita local.

AUMENTAN VENTAJA

Con un out en la segunda entrada, Albert Lara pegó sencillo al central y cuando tomaba turno Edgar Robles, apareció la lluvia y obligó a la interrupción del juego durante 58 minutos, pero al regresar a la acción, "El Conejo" fue puesto out al tocar la bola y el panameño Córdoba pegó oportuno hit al central, para impulsar a Lara hacia home. Inició entonces un estupendo duelo de pitcheo, con Webb e Ynoa lanzando fuego desde el montículo, además de contar con el respaldo de sus compañeros a la defensiva para realizar estupendos lances y jugadas de doble play, que contribuyeron a colgar ceros en la pizarra.

Webb caminó hasta el sexto capítulo, en el que se le colocaron corredores en primera y segunda, con solamente un out, pero entró Jake Jewell al relevo y resolvió dominando a Drew Stankiewicz con una rola para doble play, con lo que se colgó otra argolla en el marcador.

Al abrirse la séptima entrada, los Guindas aumentaron su ventaja: Lara fue golpeado y Robles recibió base por bolas, lo que terminó con la apertura de Ynoa, relevado por Roel Ramírez, a quien saludó "Panamá Power" Córdoba con un toque de sacrificio para adelantar a los corredores y enseguida, con el cuadro jugando adentro, Nick Torres sacó un roletazo hacia el campo corto, pero la bola pasó entre las piernas de Christian Adames y los corredores anotaron para poner el marcador 5 por 1.

FATÍDICA SÉPTIMA

Sin embargo, los Pericos no se rindieron y lograron empatar el score durante la fatídica séptima, en la que Jewell fue recibido con imparables de Samar Leyva y Juan Kirk, aunque Leo Germán se ponchó para el primer out, Miguel Guzmán disparó sencillo al derecho, productor de una carrera en los spikes de Leyva. Al relevo ingresó el zurdo José Torres y lo recibió Danny Ortiz con un machucón por tercera base e increíblemente la bola no salió a terreno de foul, se llenó la casa y Adames produjo en los fierros de Kirk con elevado de sacrificio, para que llegara entonces el batazo estelar, un doblete de Chris Carter permitió a Guzmán y a Ortiz arribar al pentágono para decretar el empate.

La igualada prevaleció hasta la novena entrada, luego de que Thomas McIlraith sobrevivió a una casa llena en la octava y salió ileso con ponche a Chris Carter, pero en el último episodio, Peter O'Brien abrió con sencillo, lo adelantaron con toque de sacrificio, llegó a tercera tras rola de Juan Kirk y decidió el juego Leo Germán, quien no había pegado ni un solo hit en toda la serie, sacó una rola que libró el esfuerzo de JJ Muno en las paradas cortas, la bola se fue de hit al jardín izquierdo y O'Brien anotó la carrera que dejó tendidos en el terreno a los Guindas y desató el júbilo de los aficionados.

DECISIÓN

La victoria fue para Elkin Alcalá al lanzar una entrada en blanco, apoyado por un doble play, mientras que la derrota la sufrió Thomas McIlraith, quien lanzó 2 innings de 2 hits y la carrera que hizo diferencia, expidió 4 pasaportes y ponchó a 3 bateadores.

Hoy descansará la serie, pero mañana se reanudará en el Estadio de la Revolución.

BASES

por bolas regaló el pitcheo de Algodoneros, mientras que Puebla dio tres.