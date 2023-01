Continuidad de Ayrton Preciado con Santos está descartada

Santos Laguna sí tendrá más refuerzos, al menos un par, procedentes del extranjero, así lo confirmó ayer Dante Elizalde, presidente ejecutivo del club albiverde, en conferencia de prensa realizada en el Auditorio Orlegi de Territorio Santos Modelo.

El directivo albiverde expresó ante los representantes de los medios de comunicación locales, diversos temas de interés para los aficionados santistas, de quienes aceptó comprender su desesperación, pero atribuyó la tardanza en la llegada de refuerzos, a las fechas de competencia en ligas como las de Argentina y Brasil, donde se mueve el grueso de los futbolistas sudamericanos, a los que Santos les tiene la mira puesta para que se integren a su plantilla. Por otro lado, Elizalde confirmó que no cuentan con el ecuatoriano Ayrton Preciado para el presente torneo y ya le buscan acomodo en el extranjero.

(FOTO: ERICK SOTOMAYOR)

MUY CERCA

"Los refuerzos se tienen que cerrar esta semana, es algo que ha preocupado a los aficionados y les pido que estén tranquilos, el Club se ha caracterizado por cumplir en eso, así que esperamos en esta semana estar confirmando los dos refuerzos que solicitó Lalo. Estuvimos en Sudamérica la última semana de diciembre y la primera de enero, viendo detalles y firmando algunos compromisos, pero estamos optimistas de poder anunciar refuerzos esta misma semana", señaló el jerarca albiverde.

Elizalde solicitó paciencia y comprensión a los aficionados, pues aseguró que no buscan traer refuerzos solamente para llenar un hueco, sino que realmente sean de ayuda para el equipo: "Comprendo que los aficionados estén preocupados, nosotros no pretendemos que los jugadores lleguen en la fecha 3, nuestra intención es que lleguen desde la fecha 1, pero hoy el mercado está desfasado, más que antes, la Liga Argentina inicia el 26 de enero, en Brasil, en Europa, en misma MLS inician después, así que es parte del mercado del futbol que existe hoy en día. Nuestra idea es traer al jugador correcto, no traer a alguien de manera apresurada y que no nos vaya a ayudar, los muchachos de la cantera han contribuido, los refuerzos de temporadas anteriores que también llegaron avanzados los torneos, igualmente hoy están consolidados, no tenemos duda de que vamos a tener a los jugadores correctos".

AYRTON, NO MÁS

La continuidad del atacante ecuatoriano Ayrton Preciado con Santos Laguna, a donde llegó como el fichaje más caro en la historia de la institución, está descartada, pues Dante Elizalde afirmó que "Ayrton tiene la intención de salir, nosotros estamos de acuerdo con ello, él está tratando de resolver esa situación y nosotros vamos a darle todas las facilidades para que se pueda dar".

Incluso, el presidente santista ahondó en la situación de Preciado y dejó ver que su firma marcó un precedente para el club: "Lo ocurrido con Ayrton cambió la forma de hacer fichajes y no solamente en Santos, sino en otros clubes, ya las evaluaciones se hacen de manera más minuciosa, con más parámetros y cuidado en lo económico. Se busca gente comprometida, que quiera dar todo por este club", afirmó.

MUÑÓZ, LESIONADO

En relación al delantero texano, Santiago Muñoz, el directivo albiverde confirmó que están en espera de poder sumarlo a la plantilla: "Santi Muñoz está aquí, tiene una semana con nosotros, haciendo los exámenes médicos, está en un programa de readaptación y rehabilitación, porque recibió un tratamiento a partir del 20 de diciembre, llegó de Inglaterra con una lesión en la ingle y nosotros estamos en espera de que se cumpla un procedimiento por parte del club inglés para poder incorporarlo".

Finalmente, Elizalde se dijo sumamente contento, como directivo y como lagunero, de que en las primeras dos jornadas del torneo, ya han debutado con el primer equipo dos canteranos y nacidos en la región: "Es un orgullo muy cab... Muy orgulloso porque los ves cómo llegan, cómo se sobreponen a situaciones para enfocarse en sus objetivos y hoy los están logrando, Joshua Mancha viene de una situación familiar que no es fácil y siempre ha estado concentrado en entrenar, a Salvador Mariscal lo veía saliendo de la colonia a las cinco de la mañana y así somos los laguneros, no tenemos miedo a trabajar, a apostarle a los jóvenes, esa es la esencia de este club", finalizó.

FIRMAN CONVENIO CON IMSS

En conferencia de prensa realizada ayer en el Auditorio Orlegi de Territorio Santos Modelo, el Club Santos Laguna anunció la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyos trabajadores sindicalizados tendrán derecho a descuentos y activaciones exclusivas en partidos y entrenamientos del primer equipo albiverde. Dante Elizalde, presidente ejecutivo del club lagunero, encabezó la ceremonia junto a autoridades del sindicato del IMSS, en la que se firmó el documento encaminado a la prevención de enfermedades para la sociedad en general, a través del programa "PrevenIMSS".