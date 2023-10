Continúa la mala racha para Sergio 'Checo' Pérez

Continúan los problemas en la calificación del piloto mexicano Sergio Pérez, quien largará en la novena posición en el Gran Premio de Austin, que se correrá mañana.

"Checo" acabó con el sexto mejor tiempo en la "Q1" a .898 milésimas de Lewis Hamilton, quien finalizó en primer sitio.

En la "Q2" el mexicano estuvo a punto de quedar fuera, pero consiguió el décimo lugar sacándole apenas 18 milésimas a Yuki Tsunoda, quedando a .675 milésimas de Charles Leclerc.

Ya en la "Q3" Pérez solo pudo mejorar un sitio, acabando en el noveno lugar con un tiempo de 1:35.173, a .450 milésimas de Charles Leclerc, quien obtuvo la "pole position".

Habla Pérez

"No fue sencillo hoy (ayer)", apuntó "Checo", seis veces ganador en la Fórmula Uno (dos de ellas este año) y con 34 podios categoría reina. "Tuve problemas con el balance, tanto con velocidades bajas, como con velocidades altas; especialmente con velocidades bajas; hicimos algunos cambios, pero no nos ayudaron lo que pensábamos", añadió.

"Los márgenes eran tan estrechos hoy que una décima te cambiaba la calificación: y nosotros caímos del lado malo de este asunto", comentó el tapatío, quien intenta certificar el subcampeonato, en un Mundial en el que es segundo, a 209 puntos de su compañero Max Verstappen, ya matemáticamente campeón, pero treinta arriba del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton.

"Ojalá que mañana tengamos un mejor 'sprint shootout' (la calificación reducida para el sprint) y podamos sacar algunos puntos. Se esperan cambios en las condiciones, ya que se prevé que haya bastante viento", manifestó "Checo".

Leclerc ganó la "pole position" para la carrera de mañana cuando Verstappen perdió en su última vuelta por una salida amplia en la penúltima curva. El error causó que se borrara el tiempo de la vuelta de Verstappen por excederse de los límites de la pista, y lo dejó sexto en la general en pos de su 15to triunfo de la temporada.

El equipo ha hecho un trabajo sensacional. En un fin de semana con formato sprint hay que estar bien preparado y es importante hacerlo bien en el primer (y único) entrenamiento. Y nosotros empezamos el fin de semana con el pie derecho", explicó Leclerc.

"Los chicos han hecho un trabajo estupendo con el coche. Me he sentido cómodo desde el principio y estoy muy contento con esta 'pole', en una 'cuali' en la que cometí un par de errores al principio; pero que no fue fácil para nadie", comentó.

"La primera curva siempre es complicada aquí, pero es mejor afrontarla delante que en los puestos de detrás. Me encanta este circuito y todo el ambiente que hay aquí", declaró.