Contemplan proyecto de renovación de alumbrado público en San Pedro

Analizan alternativas para la renovación del sistema de alumbrado público, en la zona urbana del municipio de San Pedro, el cual se realizaría mediante el financiamiento de una empresa y son alrededor de 4 mil lámparas las que se sustituirían.

Lo anterior lo dio a conocer el alcalde, David Ruíz Mejía, quien dijo que al buscar una empresa que se encargue del servicio no se comprometen las finanzas municipales, aunque agregó que no tienen todavía no se sabe de cuánto se invertiría, pues justamente ese es parte de los que se contempla en el estudio que está en proceso.

“Dentro de los retos que tenemos como administración por atender, es el alumbrado público y queremos nosotros hacer un estudio que nos permita resolver en una primera etapa el área urbana”

Dijo que aunque en una segunda etapa se contemplaría el área rural, para resolver en el corto plazo el área rural se colocarían las lámparas que se retiren de la zona urbana.

Reitero que están estudiando la posibilidad, pues se requiere de un financiamiento y están en pláticas con empresas que les presente alguna alternativa viable para el municipio.

“Lo que estamos explorando es ver si hay alguna fuente de financiamiento directa con la empresa y que no comprometa las finanzas del municipio y estamos aspirando que contemos con una alternativa, ver varias empresas y a ver cuál es la mejor alternativa”.

El edil manifestó que se tiene un censo de alrededor de 8 mil luminarias en todo el municipio y que para ellos es necesario pensar en un proyecto integral de mejoramiento del servicio.

