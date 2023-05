conquista con su voz

El talento de la Comarca Lagunera brilla aquí y en todos lados y aquí, una prueba más.

Con tan solo 15 años de edad, el joven lagunero, Jhairo Aram Cueto fue seleccionado por su voz en el programa estadounidense Tengo talento, mucho talento, de Estrella TV.

Su participación más reciente en la emisión fue todo un éxito, y esta semana volverá a cantar ante el público y los jueces (Carolina Ross, la India Yuridia, Joss Favela y Pepe Garza), en Los Ángeles, California.

En plena Alameda Zaragoza, Jhairo Aram habló en el programa El Sonidero Lagunero de El Siglo de Torreón de su emoción por estar representando a su tierra en dicho proyecto.

"Mandé una audición por internet para ver si me 'cascaba' y luego dos semanas después le mandaron correo a mamá diciéndole que había pasado la primera etapa y que tenía que hacer otra prueba por Zoom.

"A las tres semanas me marcaron, yo contesté el teléfono, y me dijeron que estaba aceptado para figurar en Tengo talento, mucho talento. Me sentí contento y me siento feliz", comentó.

Oriundo de El Tajito, el joven externó que ya pasó los cuartos de final y aseguró que trabajará bastante para ganar el primer lugar.

"Si Dios quiere, voy a las eliminatorias y estoy seguro de poder llegar a la semifinal y a la final. Espero que la gente de la Comarca me apoye", comentó.

Recordó Cueto que desde que era muy pequeño descubrió su talento para la música.

"Empecé a cantar a los cinco años, motivado por mi papá y mi abuelo. Participé en un concurso del kinder y gané, así que mis padres me llevaron a unas clases de canto en Gómez. Después comencé a cantar en plazas, en el Paseo Colón o en la feria".

Hoy en día, el chico forma parte de una agrupación de banda sinaloense.

"Estoy en la banda sinaloense se llama Banda Última Generación. Ahí trabajo de vocalista".

En lo que respecta a los corridos tumbados, género que está dominando la escena, Jhairo comentó que son de su agrado, pero no tanto.

"Están más o menos (Los corridos tumbados), la verdad no puedo decir que me gusten así del todo porque no los escucho, sin embargo, estando en el grupo, luego la gente nos pide de esas canciones. Yo soy 100 por ciento de banda sinaloense", dijo Cueto, quien se dijo admirador de Banda Matador y por supuesto de Última Generación.

El cantante informó que a la par de la música se encuentra estudiando en una conocida institución de la región.

"Estoy estudiando ejecutivo bilingüe, me brinqué la preparatoria, pero ya la haré también".

Con una sonrisa de oreja a oreja y mientras la gente que se encontraba en la Alameda volteaba a ver a Jhairo, él compartió por qué se enorgullece de la Comarca.

"Los laguneros somos cálidos, amigables. Aparte aquí está el Santos Laguna, el equipo de mis amores".

El joven, además de la música y estudiar, tiene otra pasión que es cuidar a los animales, sobre todo perritos y gatos.

"Yo tengo bastantes mascotas en casa. Quiero hacer un albergue para perros y gatos que nacieron en las calles o fueron abandonados. Primeramente Dios, van a ver que voy a lograr ese sueño de tener mi albergue", manifestó el cantante en la entrevista.